Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в НБКИ. Среди причин — меры ЦБ против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке. Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. НБКИ ведет статистику отказов по розничным кредитам с 2017 года.

Какие кредиты банки одобряют охотнее всего По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения — у заявок на ипотеку. В 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.

Кредитные организации стали с меньшей охотой выдавать автокредиты. Уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

В 2019 году лишь 33,9% заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты привели к выдаче ссуды. Годом ранее уровень одобрения в этом сегменте составлял 39,1%.

Почему заемщикам чаще отказывают

Банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, отмечают в НБКИ. ЦБ не раз указывал на рост рисков в сегменте розничного кредитования и увеличение закредитованности россиян. С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется. Аналитики Fitch подсчитали, что после введения ПДН нагрузка на организации выросла больше, чем ожидалось.