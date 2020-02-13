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Россияне и украинцы охладели друг к другу
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Газета
Россияне и украинцы охладели друг к другу
Газета № 009 (3176) (1302) Политика,
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Россияне и украинцы охладели друг к другу
Социологи обнародовали данные очередного опроса о взаимоотношениях граждан двух государств
Через четыре месяца после рекордного в «посткрымский» период улучшения отношения россиян к Украине социологи вновь зафиксировали обратный тренд. Эффект новизны от прихода во власть Владимира Зеленского прошел, а проблемы остались
Фото: Александр Земляниченко / AP

Симпатии к Украине снова снизились

Украинские и российские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) и Левада-центра изучили, как изменилось с прошлого года отношение жителей России и Украины друг к другу. Результаты опроса есть у РБК.

Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо). За четыре месяца доля респондентов с хорошим отношением к Украине резко упала: в январе их стало 42%, 47% респондентов относятся к соседней стране плохо или очень плохо.

На Украине отношение к России также ухудшилось. О хорошем отношении заявили 49% респондентов (на 5% меньше, чем в сентябре), о плохом — 39% (на 4% больше).

Как проводился опрос

В России исследование проводилось с 23 по 29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

На Украине опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2043 человека, проживающих в 110 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран. Число россиян, считающих, что две страны должны объединиться в одно государство, снизилось с сентября с 19 до 15%. На Украине число сторонников такого развития событий возросло с 3 до 5%. Большинство опрошенных по обе стороны границы (56% россиян, 48% украинцев) считают, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможни. За визы и закрытые границы выступают 26% россиян и 40% украинцев.

Смена власти в Киеве не остановила холодную войну

Опрос в сентябре проходил вскоре после обмена заключенными, когда Украине были переданы 24 моряка и режиссер Олег Сенцов, а России — журналист Кирилл Вышинский. В декабре в Париже прошла первая личная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и первый за три года саммит «нормандской четверки». В начале февраля замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных в Париже, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. По его словам, из всех пунктов соглашения состоялся лишь обмен удерживаемых лиц, а остальное не выполнено.

Заместитель директора Левада-центра Денис Волков объясняет прошлогодний всплеск в отношениях двух стран избранием нового украинского президента — Владимира Зеленского. «Было некоторое улучшение риторики, обмен пленными, телефонные разговоры президентов, встреча лидеров, но, видимо, эффект новизны прошел, а проблемы во взаимоотношениях остались», — сказал он РБК.

Улучшение отношений между двумя странами было связано с постепенным снижением военной активности в Донбассе, уверен глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Кроме того, очень сильно сказывались ожидания, связанные с выборами: люди думали, что они смогут снять напряжение, снять конфликт, — добавил он. — Но эти ожидания не оправдались».

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что новое снижение взаимной симпатии связано с отсутствием компромисса по минским соглашениям. «Люди думали, что проблема была в том, чтобы поменять украинскую власть и с новой властью — не порошенковской, не националистической — Россия будет искать компромисс, — пояснил он. — Но компромисс если получился, то по частностям — обмен пленными и так далее», — пояснил он. Граждане обеих стран разочарованы тем, что Зеленский уже десять месяцев находится у власти, но конфликт между Россией и Украиной не разрешается, а «состояние холодной войны продолжается». «Да, ушла вражеская риторика, ушли почти ежедневные взаимные обвинения, тональность поменялась, но пока говорить, что отношения двух стран полностью поменялись, нельзя», — заключил Карасев.

Авторы: Евгения Кузнецова, Кирилл Сироткин.
Теги: Левада , Украина , Владимир Зеленский , опрос
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