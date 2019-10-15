Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Россияне повернулись к Украине

По данным исследования, за период с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза увеличилась доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как «хорошее». Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года.

В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов. В марте 2014 года (после Евромайдана и на фоне референдума о присоединении Крыма к России) позитивное отношение к соседней стране снизилось до 52%.

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины в апреле этого года и первые шаги на взаимодействие (в том числе произошедший обмен удерживаемыми лицами) переломили доминирование «плохого» отношения россиян к соседней стране, предположила социолог Левада-центра Карина Пипия. Такое негативное отношение сохранялось в «посткрымский» период, уточнила она.

«Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно», — пояснила Пипия.

Апрельский опрос Левада-центра показал, что практически треть опрошенных россиян в апреле 2019 года желали победы Зеленского, в то время как Порошенко поддерживали 2% респондентов.

Украинцы скорее хорошо относятся к России

Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2019 года существенно не изменилось. Если в феврале 2019 года хорошо к России относились 57% украинцев (15% очень хорошо и 42% в основном хорошо), то в сентябре — 54% (16% очень хорошо и 38% в основном хорошо).

Данные социологов не дают оснований делать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России, поскольку изменения находятся в рамках ошибки выборки (3–3,5%), считает гендиректор КМИС Владимир Паниотто. С этим согласна Пипия, которая отмечает, что жители Украины в период конфликта на юго-востоке страны значительно чаще декларировали положительное отношение к России.

Если смотреть на динамику украинского общественного мнения, то на Украине тренд на потепление отношения к России начался еще в 2015 году, и по настоящее время это идущая вверх кривая с незначительными колебаниями, замечает Пипия. Теперь же отношение жителей двух стран к соседям сравнялось (за счет роста доли россиян, настроенных положительно), хотя ранее уровень «хорошего» отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины.

«В условиях войны это очень неплохие результаты», — заявила РБК директор украинского социологического фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. По ее словам, более позитивным отношением к России отличаются украинцы старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, — они воспринимают конфликт как нечто временное, что нужно пережить. К России традиционно лучше относятся и жители юга и востока Украины.

За открытые границы

Второй вопрос социологов касался того, как, по мнению респондентов, должны выглядеть отношения России с Украиной.

В российском общественном мнении последний год снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной — с трети (32%) в прошлом сентябре до четверти (23%) в этом. Еще 54% — сторонники того, чтобы оба государства были независимыми и дружественными, с открытыми границами, без виз и таможен.

Остальные 19% выступили за объединение стран в одно государство — это рекордная с марта 2014 года доля (тогда объединение упоминали 28%).

Украинцы в свою очередь также скорее выступают за то, чтобы два государства были с открытыми границами, без виз и таможен, — за этот вариант выступили 49%. 41% предпочли сценарий закрытия между странами границ, введения виз и таможен. Только 3% украинских респондентов выступили за объединение государств (до 2014 года число сторонников такого союза колебалось в коридоре от 10 до 20%).

Надежды на потепление

В обеих странах есть надежда на улучшение двусторонних отношений, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Он связывает это с двумя факторами: сменой правящей команды на Украине и нарастающей усталостью от конфликта с обеих сторон. «Общество и в России, и на Украине не было полностью готово к жесткому противостоянию. И там и там было желание не смириться с реальностью, а развернуть ситуацию ко времени, когда не было конфликта», — полагает эксперт.

Другое дело, будет ли устойчивым это «потепление» или ожидания на перемены к лучшему быстро рассеются, оговаривается Пипия. Надежды респондентов на потепление отношений стран — нестабильное состояние, соглашается Игнатов. По его мнению, тот факт, что все хотят нормализации отношений, не означает, что все в нее верят. А позитивные ожидания могут быстро смениться апатией или негативом, если не будет прогресса в отношениях двух стран.

Гендиректор КМИС Паниотто причиной изменения отношения россиян к Украине называет смену информполитики Москвы. Он предположил, что раз в России общественное мнение в значительной мере зависит от федерального телевидения, то его динамика связана с изменением риторики власти, и напомнил, что Владимир Путин 3 октября на Валдайском форуме публично раскритиковал российские СМИ, которые выставляют Украину в невыгодном свете.