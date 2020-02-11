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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Андрей Руденко (Фото: mid.ru)

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

По его словам, из всех пунктов соглашения состоялся лишь обмен удерживаемых лиц, а остальное не выполнено. Руденко подчеркнул, что без выполнения политических аспектов «парижского пакета» говорить о точных сроках нового саммита в «нормандском формате» не приходится.

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Он добавил, что на данный момент страны «нормандского формата» не рассматривают вариант ввода миротворцев ООН в Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится», — сказал дипломат. Он отметил, что в 2017 году Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о развертывании миссии организации по охране миротворцев ОБСЕ, но никакого официального ответа до сих пор не было.

По словам Руденко, «западные партнеры» поддерживают «операцию по принуждению к миру», которая направлена на силовое возвращение Донбасса в состав Украины без получения регионом особого статуса. Дипломат отметил, что это идет вразрез с минскими соглашениями и этот план не устраивает самопровозглашенные республики Донбасса.

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14 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев рассматривает идею ввода миротворцев ООН в Донбасс. Он отметил, что у украинского президента Владимира Зеленского есть «ряд планов» в отношении этого вопроса. При этом министр добавил, что Киев не поддерживает предложение России разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

Позднее, 20 января, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос допустил силовое «освобождение» Донбасса и отметил, что вооруженные силы должны быть готовы к такому варианту.

Теги: ООН, «нормандский формат», Донбасс
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