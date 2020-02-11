В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Андрей Руденко (Фото: mid.ru)

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

По его словам, из всех пунктов соглашения состоялся лишь обмен удерживаемых лиц, а остальное не выполнено. Руденко подчеркнул, что без выполнения политических аспектов «парижского пакета» говорить о точных сроках нового саммита в «нормандском формате» не приходится.

Он добавил, что на данный момент страны «нормандского формата» не рассматривают вариант ввода миротворцев ООН в Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится», — сказал дипломат. Он отметил, что в 2017 году Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о развертывании миссии организации по охране миротворцев ОБСЕ, но никакого официального ответа до сих пор не было.