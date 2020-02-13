Газмедианадзор

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Газета № 009 (3176) (1302) Технологии и медиа,
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Александр Жаров стал претендентом на пост главы принадлежащего «Газпрому» информационного холдинга
Александр Жаров является претендентом на пост гендиректора «Газпром-Медиа холдинга», освободившийся после перехода Дмитрия Чернышенко в правительство. Главой Роскомнадзора может стать Андрей Липов из администрации президента
Александр Жаров (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

О том, что глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров стал одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг», РБК рассказали несколько источников, близких к ведомству, в правительстве и Кремле.

«Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа», — говорит собеседник РБК, близкий к Роскомнадзору, указывая на то, что у «Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко». Источник РБК в Кремле подтверждает, что Жаров рассматривается на место главы «Газпром-Медиа», но окончательного решения пока нет.

Поиск нового руководителя медиахолдинга, среди активов которого телеканалы НТВ и «Матч ТВ», радиостанция «Эхо Москвы», кинокомпания «Централ Партнершип», начался в январе, после отставки правительства Дмитрия Медведева. Новый премьер-министр Михаил Мишустин позвал в кабинет на должность вице-премьера Дмитрия Чернышенко, руководившего «Газпром-Медиа» с января 2015-го. Указы о назначении вице-премьеров и министров в новом правительстве были опубликованы 21 января, но документов о назначении глав федеральных служб, в том числе Роскомнадзора, нет до сих пор.

Определен уже и кандидат на нынешнюю позицию Жарова. По словам источника РБК, близкого к ведомству, им может стать Андрей Липов, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.

Представитель Роскомнадзора заявил, что в службе «не располагают такой информацией». Сам Александр Жаров, комментируя информацию о своем возможном назначении для ТАСС, также сказал, что ничего о нем не знает. «Я государственный служащий», — уточнил он. Представитель «Газпром-Медиа» не ответил на момент публикации на вопрос о возможном приходе Жарова на место гендиректора холдинга.

Чем запомнится Жаров на посту главы Роскомнадзора

Александр Жаров возглавляет федеральное агентство с мая 2012 года. Слухи о том, что он может его покинуть, появились весной 2018-го, на фоне попыток заблокировать в России мессенджер Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Через суд удалось добиться блокировки сервиса: домен и используемые мессенджером IP-адреса были внесены в список запрещенных ресурсов, и операторы начали их блокировать. Но полностью закрыть доступ к ресурсу не удалось из-за того, что как только ограничивался доступ к одним IP-адресам, Telegram начинал использовать новые, в том числе IP-адреса облачных провайдеров Amazon Web Services, Google Cloud и др. В итоге заблокированными оказывались «невиновные» сервисы, использовавшие ресурсы тех же провайдеров. Сам Telegram при этом остался доступен большинству пользователей в России.

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«К сожалению, при упоминании Роскомнадзора большинство вспомнит про блокировку Telegram, хотя ведомство тут выступило всего лишь исполнителем, не оно приняло решение, — говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. — Но Роскомнадзор много сделал для борьбы с пиратством в интернете. Это всеобщая проблема, во всех странах правообладатели теряют деньги из-за пиратства, и то, что механизм блокировки ресурсов с нелегальным контентом в России реально заработал — заслуга в том числе Роскомнадзора». По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, антипиратский меморандум — во многом детище Александра Жарова «и идеологически, и организационно». Крупные медиакомпании и интернет-площадки, в том числе «Яндекс», подписали меморандум в октябре 2018 года. Он в дополнение к антипиратскому законодательству обязал интернет-площадки удалять в поисковой выдаче ссылки на ресурсы с нелегальным контентом.

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Один из собеседников РБК, близкий к крупному оператору платного ТВ, назвал основной заслугой Жарова принятие закона, вводящего ограничения на долю иностранцев в видеосервисах в размере 20%. «Так называемый антинетфликсовский закон помог защитить российский рынок от крупных иностранных игроков, таких как Netflix или Disney», — говорит он.

Впрочем, Алексей Бырдин напомнил, что эта инициатива так и не была доведена до конца. «Закон до сих пор не применялся, поскольку не составлен реестр подпадающих под него сервисов — из-за того что нет объективного источника данных об их посещаемости. Это был сигнал зарубежным онлайн-кинотеатрам о том, что в России есть госполитика, поддерживающая отечественных игроков, но по факту защита пока не работает», — указал Бырдин.

Что известно про кандидата на место Жарова

Андрей Липов занимает пост начальника управления по применению информтехнологий и развитию электронной демократии в администрации президента с 2012 года. До этого он работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент госполитики в области создания и развития электронного правительства и департамента госполитики в области ИТ. Причем в это же время (2008–2012 годы) в Минкомсвязи в должности замминистра работал и Александр Жаров.

Среди задач возглавляемого Липовым управления президента — подготовка и представление президенту материалов, касающихся разработки и реализации основных направлений госполитики в области применения ИТ в государственном и муниципальном управлении, изучения и применения технологий электронной демократии; участие в подготовке законопроектов, вносимых президентом в Госдуму, и др.

Ранее источник РБК в одном из операторов связи рассказывал, что именно в департаменте Липова разрабатывался законопроект об ограничении доли иностранцев в компаниях, владеющих значимыми российскими сайтами, внесенный в Госдуму в конце июля 2019 года депутатом Антоном Горелкиным. Главной целью законопроекта эксперты называли желание властей снизить риск потери контроля со стороны российских акционеров над Yandex N.V., головной компанией «Яндекса». В итоге в конце прошлого года Yandex приняла план реструктуризации, а 12 февраля Горелкин отозвал свой законопроект из Госдумы.

Еще два собеседника на телекоммуникационном рынке назвали «персональным проектом Липова» так называемый закон о суверенном Рунете, который должен защитить российский интернет в случае атаки извне. «Именно он предложил устанавливать на все сети операторов связи в стране технические средства противодействия угрозам за счет государства», — говорит один из собеседников РБК.

Какие проблемы сейчас у «Газпром-Медиа»

Холдинг «Газпром-Медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3 и др., радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM» и др., кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней». Основной доход «Газпром-Медиа» приносит реклама: за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 млрд руб., общая выручка — 67,2 млрд руб.

Медиахолдинг и чиновники

В истории «Газпром-Медиа» уже была ситуация, когда им руководил бывший чиновник: в 2013–2014 годах пост председателя правления занимал экс-министр печати и бывший советник президента Михаил Лесин. Причины его ухода из холдинга в декабре 2014 года объяснял «Газпром» (глава «Газпрома» Алексей Миллер возглавляет совет директоров «Газпром-Медиа»): ушел Лесин, согласно официальной версии, по семейными обстоятельствам. Однако источники РБК, близкие к Лесину, считали, что отставка была вынужденной — Лесин испортил отношения с руководством крупнейших телекомпаний и Юрием Ковальчуком, на тот момент одним из бенефициаров Национальной медиа группы. Лесин позиционировал себя, по сути, как министр, ответственный за всю медиаотрасль, но за те годы, что он был не у дел, изменилась как ситуация на рынке в целом, так и удельный вес первых лиц федеральных телеканалов, объяснял РБК в декабре 2014 года топ-менеджер конкурирующего с «Газпром-Медиа» холдинга.

Один из ключевых активов «Газпром-Медиа» — развлекательный канал ТНТ — уже несколько лет подряд теряет аудиторию. В 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 п.п., до 9,26%.

У «Газпром-Медиа» есть также развлекательный канал «Супер», запущенный в 2018 году. По замыслу создателей, «Суперу» должна была перейти библиотека студии Yellow, Black & White, ранее ключевого партнера СТС (сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», скетч-шоу «Даешь молодежь» и др.). Однако СТС вернул себе эту библиотеку, а «Суперу» пришлось показывать в своем эфире в том числе старые программы ТНТ. По итогам 2019 года среднесуточная доля целевой аудитории «Супера» (зрители 14–44 лет) составила всего 1,37%.

Еще одним активом «Газпром-Медиа» является спортивный телеканал «Матч ТВ». Он в соответствии с поручением президента России должен был забрать себе все права на показ всех значимых спортивных мероприятий. Но на практике «Первый канал» продолжил транслировать не только крупнейшие спортивные события (церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, финальные матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, игры с участием сборной России по футболу), но и, к примеру, соревнования по фигурному катанию, отдельные игры молодежного чемпионата мира по хоккею и UFC, матчи «Реала» и «Барселоны». Права на Английскую премьер-лигу в 2019 году приобрела Rambler Group, а «Ростелеком» и Национальная медиа группа запустили специализированный телеканал UFC TV.

Авторы: Петр Канаев, Сергей Соболев, Анна Балашова, Наталья Галимова.
При участии: Елизавета Ефимович, Александра Посыпкина, Анастасия Скрынникова.
Теги: Александр Жаров , Дмитрий Чернышенко , «Газпром-Медиа» , Роскомнадзор
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