Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 31 окт, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 31 окт, 12:34
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань Общество, 00:39 Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Политика, 00:25 Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов Бизнес, 00:00 В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» Технологии и медиа, 00:00 Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российский софт и оборудование Технологии и медиа, 00:00 Горбачев посоветовал не строить новых стен между Россией и Западом Политика, 31 окт, 23:32 В Госдуме сочли вмешательством в дела России заявление НАТО о Крыме Политика, 31 окт, 23:24 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 31 окт, 23:22 Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Общество, 31 окт, 23:20 С подконтрольного Пригожину «Конкорда» взыскали деньги за вред здоровью Общество, 31 окт, 23:02 Трамп отреагировал на голосование по импичменту в конгрессе Политика, 31 окт, 22:43 На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС Политика, 31 окт, 22:39 Риелторы объяснили появление в Москве квартир площадью 11 кв. м Экономика, 31 окт, 22:35 Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа Политика, 31 окт, 22:32
Технологии и медиа ,  
0 
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
С 1 ноября вступил в силу так называемый закон «о суверенном Рунете». Но на сетях связи пока не установили специальное оборудование. В правительстве говорят, что условием его подключения будет сохранение качества связи
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Документ должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

Что предписывает закон

  • Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором;
  • В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование;
  • Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам;
  • Должен быть создан реестр точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам;
  • Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводить раз в год;
  • К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Заработает ли закон

Правительство должно было утвердить нормативно-правовые акты, которые уточняли бы многие положения закона. Например, список угроз, при которых управление сетью должно переходить Роскомнадзору, перечень оборудования, которое должно использоваться, и др. Согласно графику, утвержденному вице-премьером Максимом Акимовым в мае, к 1 августа должны были быть разработаны и приняты 29 актов. Затем государство должно было закупить оборудование и установить его на сети операторов.

По словам источника РБК в правительстве, некоторые подзаконные акты уже приняты, многие находятся на регистрации в Минюсте, а остальные — «в высокой степени готовности». В частности, правительство утвердило постановление о правилах взаимодействия владельцев технологических сетей связи с органами госбезопасности. 

Однако на сетях операторов пока не установлено оборудование, предназначенное для централизованного управления трафиком и его фильтрации (Deep Packet Inspection; DPI). Пока оно проходит тестирование. Лабораторные испытания различных систем фильтрации трафика начались еще в августе 2018 года на сети «Ростелекома». По результатам этих тестов одним из лучших было признано оборудование от компании «РДП.РУ», которое в дальнейшем Роскомнадзор предложил протестировать МТС, «МегаФону» и «ВымпелКому» (бренд «Билайн»).

В конце сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров впервые официально подтвердил факт тестирования оборудования для фильтрации трафика в рамках закона «о сувереном Рунете». Источники РБК сообщали, что оборудование от компании «РДП.РУ» установлено на сетях крупнейших операторов Уральского федерального округа: «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «ЭР-Телеком Холдинга» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»). Причем собеседники РБК говорили, что завершить тестирование планируется к концу года, после чего будет принято решение о развертывании системы в других регионах. «После сдачи пилота будут оценивать, насколько «токсичным» он был для пользователей, то есть влиял ли на сервис, а также было ли заблокировано все из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора и не заблокировали ли что-то лишнее», — утверждал один из участников пилота на Урале.

Собеседник РБК в правительстве говорит, что после 1 ноября качество связи не должно ухудшиться. «Ключевое условие для использования специального оборудования — это недопущение негативного влияния для конечного пользователя. Без выполнения этих требований идея установки DPI теряет свою актуальность, и никто сознательно на такие риски не пойдет», — уверен он.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: Рунет, Роскомнадзор, Минкомсвязи, киберугроза
Материалы по теме
Патрушев обвинил зарубежные спецслужбы в поисках уязвимостей Рунета
Общество
Глава РСПП заявил о коррупциогенных рисках закона о «суверенном Рунете»
Технологии и медиа
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter