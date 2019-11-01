В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

С 1 ноября вступил в силу так называемый закон «о суверенном Рунете». Но на сетях связи пока не установили специальное оборудование. В правительстве говорят, что условием его подключения будет сохранение качества связи

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Документ должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

Что предписывает закон