В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Документ должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.
Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.
Что предписывает закон
- Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором;
- В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование;
- Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам;
- Должен быть создан реестр точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам;
- Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводить раз в год;
- К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.