Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб.

Компании Google угрожает штраф в 700 тыс. руб., сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

По его словам, до конца июля компания намерена составить административный протокол в отношении компании из-за снижения фильтрации трафика от запрещенного в России контента. По его словам, Google снизил фильтрацию выдачи до 70% и менее.

Жаров также объяснил, что до конца июля должны пройти все формальные процедуры — составление протокола, приглашение представителя компании на эту процедуру. «Это же тоже процесс, они не сразу приходят», — сказал Жаров.

Глава ведомства также допустил, что в итоге ситуация может быть исправлена и без штрафа. Целью Роскомнадзора является не раздача штрафов, а исполнение закона, поэтому, по его словам, надзорная организация постоянно контактирует с корпорацией, пояснил он. «Вдруг Google все исполнит», — предположил Жаров.

В ноябре 2018 года Роскомнадзор уже открывал административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов для фильтрации выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Google штраф оплатил.