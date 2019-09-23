Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать пиратский корабль» Telegram

Роскомнадзор работает над созданием новой системы блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту, итоги этой работы появятся в течение года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, передает «РИА Новости».

По словам Жарова, новый механизм блокировки Роскомнадзора будет учитывать не только IP-протокол. Он также уточнил, что так как разработчики меняют конфигурацию Telegram, система не сможет полностью заблокировать мессенджер, но нарушит его работу.

«Это будет борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — отметил глава Роскомнадзора.

Ведомство ведет блокировку IP-адресов, используемых мессенджером Telegram, по решению Таганского суда Москвы начиная с апреля прошлого года. Причиной для такого решения суда стал отказ мессенджера передать ФСБ России ключи шифрования. Несмотря на усилия Роскомнадзора, сервис остается доступным на территории России.