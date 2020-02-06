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Baring Vostok зашел с Запада
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Газета
Baring Vostok зашел с Запада
Газета № 004 (3171) (0602)
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Baring Vostok зашел с Запада
Фонд Майкла Калви пытается арестовать активы Артема Аветисяна в Италии
Фонд Baring Vostok подал иск об аресте подконтрольной семье Артема Аветисяна недвижимости. Истец не смог наложить арест на личные активы Аветисяна, но суд заморозил долю в компании, через которую его сестра владеет недвижимостью
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Один из акционеров банка «Восточный» — фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, — попытался арестовать недвижимость в Италии, подконтрольную семье Артема Аветисяна (контролирует «Восточный» через компанию «Финвижн»).

РБК ознакомился с иском Evison (кипрская структура Baring Vostok, которая владеет 41,6% банка «Восточный») в суд итальянской Лукки в отношении Артема Аветисяна и его сестры Анны Аветисян, а также с решениями судов (подлинность документов подтвердил один из ответчиков). Фонд просит наложить обеспечительные меры на итальянские активы Аветисяна, в первую очередь недвижимость. Заявление подается в поддержку другого иска — в суд Кипра, где Baring выдвинул Аветисяну претензии на $37,7 млн. Рассмотрение претензий по существу в суде Кипра пока не началось, но суд Лукки ходатайства Baring Vostok уже рассмотрел.

«Evison использует и будет использовать все законные методы защиты своих интересов. Тот факт, что наши коллеги уже год находятся под арестом из-за сфабрикованного уголовного дела и не могут, среди прочего, участвовать в арбитражных заседаниях в Лондоне, заставляет нас искать новые пути по защите интересов инвесторов и сделать все, чтобы вернуть выведенные при слиянии банков активы», — заявил РБК представитель Baring Vostok.

Претензии Baring Vostok на Кипре

Как следует из документа, 19 декабря Evison обратилась в суд кипрского округа Лимасол с заявлением о взыскании ущерба. Структура Baring считает, что сам Аветисян, его партнеры по бизнесу, миноритарии банка «Восточный» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, гендиректор «Финвижн» Юрий Гусев, сестра Аветисяна Анна, его мать Елена и другие лица совместно или по отдельности в результате «сговора» и «нарушения условий договора» нанесли ей ущерб.

Обращение в суд Кипра связано с рядом претензий Baring Vostok к Артему Аветисяну, среди которых:

«Сговор». В вину Аветисяну Evison ставит то, что он начал переезд его компании «Финвижн» (Finvision) с Кипра в Россию, но не довел его до конца. Она зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский, но не ликвидировала юрлицо на Кипре (акциями банка владеет российская компания). Это, по мнению Evison, препятствует исполнению решений иностранных судов в отношении «Финвижн» и позволяет компании действовать в нарушение запретов иностранных судов. Наличие двух юрлиц также расценивается Evison как попытка компании избежать подсудности на Кипре.

Нарушение арбитражной оговорки. Как считает Evison, Аветисян начал разбирательство против нее в России, которое привело к тому, что «Финвижн» добилась судебного решения о принудительном исполнении спорного опциона на 10% акций банка «Восточный» и получила контроль над ним. Российский процесс является «вопиющим нарушением» арбитражной оговорки в акционерном соглашении, которая подразумевала, что все споры между «Финвижн» и Evison должны разрешать в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA), говорится в документе. Стороны заключили соглашение в 2016 году, когда объединили свои банки «Восточный экспресс» и Юниаструм Банк на базе «Восточного». Впрочем, уже после начала российского процесса в июне 2019 года LCIA признал за «Финвижн» право исполнить опцион.

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Уголовное дело в России. Аветисян, Юсупов и Данилов «сговорились», для того чтобы начать уголовное дело в России против топ-менеджеров Baring Vostok: основателя фонда Майкла Калви (находится под домашним арестом) и его коллег Филиппа Дельпаля (также под домашним арестом), а также Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна (оба в СИЗО). Они были «ключевыми свидетелями» для Evison в разбирательстве в лондонском арбитраже, а их арест вынудил Baring отложить разбирательство в LCIA до середины февраля.

Иск на Кипре «является следствием убытков, причиненных сговором и неправомерным поведением ответчиков», заявил представитель Baring Vostok: «Кроме того, на Кипре находится значительная часть ответчиков и по своей сути исковые требования в суде Лимасола наиболее тесным образом связаны с Кипром и ЕС».

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Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Как фонд оценивает ущерб

Evison заявляет об ущербе, который рассчитывается исходя из рыночной оценки акций «Восточного». Evison, как говорится в иске, еще не завершила собственную оценку стоимости 9,99% акций банка и сослалась на оценку, которую российскому суду представила «Финвижн». Согласно этой оценке, как писал РБК, стоимость 100% акций банка составляет 30,7 млрд руб., а стоимость 9,99% акций — 3,067 млрд руб. Капитал «Восточного» на тот момент составлял 29 млрд руб. «Оценка рыночной стоимости в один капитал представляется излишне оптимистичной», — говорил тогда РБК аналитик НКР Михаил Доронкин.

«Если представить, что оценка «Финвижн» корректна, и учитывать, что Evison получила за эти акции только 750 млн руб., Evison понесла ущерб в размере около 2,317 млрд руб. (€32,65 млн)», — говорится в иске. К этой сумме компания Baring Vostok добавляет расходы, которые она понесла на разбирательство в России (€1 млн).

Расходы на юридическую поддержку Калви и других топ-менеджеров в рамках уголовного преследования в России фонд оценил в €3,161 млн, говорится в иске.

Фонд упоминает и другие судебные процессы в России и на Кипре. В сумме претензии составляют €37,7 млн.

Что отвечает «Финвижн»

«Baring Vostok злоупотребляет правом и заявляет абсолютно противоречивые позиции по одному и тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах», — сказал РБК представитель компании Аветисяна.

«В своих попытках размыть долю опционных акций Evison всегда занимал позицию, что цена одной акции банка «Восточный» в рамках допэмиссии не может быть выше 1 коп., что соответствует оценке стоимости банка около 8 млрд руб. Для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле, и теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд руб., или около 4 коп. за одну акцию», — добавил он.

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В 2018 году Baring Vostok и компания Аветисяна договорились провести допэмиссию акций банка на 5 млрд руб., чтобы выкупить ее и пополнить капитал «Восточного». Цена одной акции банка в допэмиссии была установлена на уровне 1 коп. «Финвижн» препятствовала проведению допэмиссии, так как фонд был готов выкупить ее в полном объеме и существенно размыть долю оппонентов. «Финвижн» тогда же заказывала свою оценку акций банка, которая и составила 30 млрд руб. исходя из стоимости одной акции примерно 4 коп. При таком сценарии размытия доли для компании Аветисяна удалось бы избежать. Впрочем, фонд, по заявлению его представителей, был готов докапитализировать банк исходя из более высокой цены одной акции. В итоге «Финвижн» заблокировала проведение эмиссии в российском суде, а затем ее срок истек.

Почему Baring Vostok решил судиться в Италии

Как пишет Evison, с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии. Их стоимость оценивается в сумму от €14,3 млн до €20,7 млн, говорится в иске. С 2017 года Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции стоимостью около €20 млн. О недвижимости Аветисяна в Тоскане, оцениваемой в €20 млн евро, писало агентство ANSA в июне 2019 года.

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Как считает Evison, в последние месяцы Аветисян предпринял ряд действий, чтобы «снизить стоимость этих активов». Так, 3 декабря 2018 года Артем Аветисян продал своей сестре Анне Аветисян 91% в компании Immobiliare Roma, которой он до этого момента владел единолично. Компания была продана за €2 млн, в то время как ее активы составляют более €19 млн. Как считает Evison, это было сделано с целью сокрытия активов и защиты их от Evison. В связи с этим Evison обратилась 19 декабря в гражданский суд Лукки, чтобы признать эту сделку недействительной.

Директор компании Immobiliare Roma Наталья Киселева через представителя «Финвижн» сообщила РБК, что «на балансе компании кроме активов на €19,4 млн имеется также и долг в размере €18,6 млн». «Принимая в расчет имеющийся долг, чистая стоимость активов или акционерная стоимость компании составляет не более чем €1–2 млн», — сказала она. Киселева называет сделку по продаже компании «более чем рыночной», а доводы Baring Vostok «несостоятельными».

В конце декабря компания Baring Vostok подала новые заявления в суд Лукки с требованием наложить арест на долю Анны Аветисян в Immobiliare Roma, которую она приобрела, и на активы Артема Аветисяна в Италии.

Кроме того, отмечает Evison, в мае 2019 года Аветисян передал своей матери всю итальянскую недвижимость, которой он владел лично и которая оценивается в €14–21 млн. Таким образом, у него остается только 9% в Immobiliare Roma. Представитель Baring Vostok говорит, что обеспечительные меры «призваны предотвратить дальнейшие попытки Аветисяна переместить свои активы на время рассмотрения дела».

Из договора о дарении недвижимости, который есть в распоряжении РБК, следует, что Артем Аветисян является «резидентом» Италии (зарегистрирован в Форте-деи-Марми). Представитель «Финвижн» сказал РБК, что при покупке дома в 2009 году для своей семьи Аветисян зарегистрировался в нем для соблюдения формальностей и получения почтового адреса. «При этом Артем Аветисян всегда был и остается налоговым резидентом РФ», — добавил он.

Что решил суд Лукки

На заседании 8 января, которое касалось наложения обеспечительных мер на акции Immobiliare Roma, суд постановил, что может рассматривать заявление, так как вопрос касается итальянской компании, и удовлетворил заявление Evison о наложении обеспечительных мер на 91% акций Immobiliare Roma.

Следующее требование Evison — об аресте активов Аветисяна — рассматривалось 16 января другим судьей. Он заметил, в частности, что иск, в поддержку которого Evison просит арестовать активы, подается на Кипре, но ни одно из событий, описанных в иске, на Кипре не произошло. Судья отказал в аресте активов, принадлежащих в Италии лично Аветисяну.

В своем заявлении, переданном через представителя «Финвижн», адвокат Анны Аветисян сообщил, что иски в Италии «умышленно были поданы 30 декабря, чтобы ответчики не смогли надлежаще подготовиться в праздничные дни». «Решение суда уже было оспорено, и мы считаем, что есть большая вероятность отменить данное решение в связи с безосновательностью требований Evison и отсутствием юрисдикции у кипрского суда, с которым данные разбирательства в Италии связаны», — сказал он.

В свою очередь Baring «удовлетворен решением об аресте части активов Аветисяна в Италии и продолжит соответствующие судебные разбирательства», сказал представитель фонда. По его словам, Evison «использует все релевантные, в том числе признанные судами других юрисдикций документы для доказательства вины Артема Аветисяна».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Baring Vostok , Артем Аветисян
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