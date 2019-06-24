Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам. Жалоба есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok. Заявление подано в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске.
Суть конфликта
За контроль над «Восточным» борются две группы акционеров — Baring Vostok и «Финвижн» Авестисяна (вместе с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым). Они стали акционерами «Восточного», контроль в котором был у Baring, после его объединения с банком «Юниаструм» Аветисяна и партнеров в 2017 году.
Контролирующим акционером «Восточного» должна была стать «Финвижн», поэтому стороны заключили опционное соглашение на 9,99% акций банка, которые держала Evison. Срок опциона истек 31 марта 2018 года, но Evison отказалась его исполнять, заявив, что компания Аветисяна вывела средства из «Юниаструма» перед объединением банков.
Весной 2018 года стороны обменялись исками и претензиями в Лондонском международном арбитраже. «Финвижн» спустя год пошла в российский суд, и в мае 2019 года Амурский арбитраж обязал Evison исполнить опцион, а затем «Финвижн» добилась немедленного исполнения этого решения и выкупила пакет за 750 млн руб. Теперь контроль (больше 50%) над «Восточным» перешел к Аветисяну и партнерам, но Evison пытается это оспорить.
Baring Vostok в 1990-х годах основал американский инвестор Майкл Калви. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (заведено после обращения Юсупова в ФСБ), большинство его партнеров сидят в СИЗО. По версии следствия, он уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG; следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Калви связывал дело с конфликтом в «Восточном».
Претензии по выводу активов
Структура Baring заявляет, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала». «Финвижн» провела сделки по выводу активов из «Юниаструма» уже после проверки аудитором КПМГ (завершилась 31 мая 2016 года), но до объединения с «Восточным» — в сумме на 3,6 млрд руб., считает Baring. В жалобе описаны некоторые из этих сделок.
- Evison утверждает, что «Юниаструм» с 23 июня по 13 июля 2016 года купил у своего акционера — «Финвижн» — небольшие доли в нескольких компаниях и опционы на их акции за 1,6 млрд руб. Сама «Финвижн» покупала эти доли у Шерзода Юсупова за 5,4 млн руб. Часть средств, вырученных «Финвижн», затем переводилась на счета за рубежом. Сделки проводились с ценными бумагами компаний, которые банк кредитовал. ЦБ писал о «признаке вывода активов» в таких сделках.