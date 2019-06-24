Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Фонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, оспорил решение суда, из-за которого он лишился контроля над банком «Восточный». Baring выдвинул к «Финвижн» Артема Аветисяна претензии о выводе активов и искажении отчетности

Основатель Baring Vostok Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам. Жалоба есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok. Заявление подано в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске.

Суть конфликта За контроль над «Восточным» борются две группы акционеров — Baring Vostok и «Финвижн» Авестисяна (вместе с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым). Они стали акционерами «Восточного», контроль в котором был у Baring, после его объединения с банком «Юниаструм» Аветисяна и партнеров в 2017 году. Контролирующим акционером «Восточного» должна была стать «Финвижн», поэтому стороны заключили опционное соглашение на 9,99% акций банка, которые держала Evison. Срок опциона истек 31 марта 2018 года, но Evison отказалась его исполнять, заявив, что компания Аветисяна вывела средства из «Юниаструма» перед объединением банков. Весной 2018 года стороны обменялись исками и претензиями в Лондонском международном арбитраже. «Финвижн» спустя год пошла в российский суд, и в мае 2019 года Амурский арбитраж обязал Evison исполнить опцион, а затем «Финвижн» добилась немедленного исполнения этого решения и выкупила пакет за 750 млн руб. Теперь контроль (больше 50%) над «Восточным» перешел к Аветисяну и партнерам, но Evison пытается это оспорить. Baring Vostok в 1990-х годах основал американский инвестор Майкл Калви. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (заведено после обращения Юсупова в ФСБ), большинство его партнеров сидят в СИЗО. По версии следствия, он уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG; следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Калви связывал дело с конфликтом в «Восточном».

Претензии по выводу активов

Структура Baring заявляет, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала». «Финвижн» провела сделки по выводу активов из «Юниаструма» уже после проверки аудитором КПМГ (завершилась 31 мая 2016 года), но до объединения с «Восточным» — в сумме на 3,6 млрд руб., считает Baring. В жалобе описаны некоторые из этих сделок.