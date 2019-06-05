Банк из дела Калви оценили по заказу Аветисяна в 30 млрд руб.

«Финвижн» Артема Аветисяна, участвующая в конфликте вокруг банка «Восточный» из дела Майкла Калви, впервые представила суду оценку его стоимости. Это еще один инструмент в борьбе вокруг допэмиссии банка

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Банк «Восточный», занимающий 36-е место в российской банковской системе по активам, впервые получил оценку рыночной стоимости. По версии оценщика «Гринэкспертиза», она составила 30,7 млрд руб. Оценку суду предоставила «Финвижн» Артема Аветисяна, следует из определения Арбитражного суда Амурской области.

Конфликт в «Восточном» и дело Калви «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта двух групп акционеров: «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова (вместе владеют 40,2% акций банка) с одной стороны и Evison, кипрской структуры Baring Vostok, владеющей 51,6% акций банка, — с другой. В мае «Финвижн» выиграла у Evison разбирательство в Арбитражном суде Амурской области по колл-опциону на 9,99% акций банка. Суд обязал Evison продать их «Финвижн». Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Учитывая доли партнеров Аветисяна, эта группа акционеров будет контролировать свыше половины банка. Решение суда по колл-опциону не вступило в силу до итогов апелляции, которую Evison пока не подала. «Финвижн», не дожидаясь обжалования решения другой стороной, обратилась в суд с требованием немедленного исполнения решения. Основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви сейчас находится под стражей. Вместе с партнерами его подозревают в мошенничестве в банке на 2,5 млрд руб. Банк простил кредит Первому коллекторскому бюро (контролируется Baring) на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, но следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. руб., из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления Юсупова в ФСБ.

«Финвижн» заявляет, что второй акционер — фонд Baring Vostok — намерен провести допэмиссию акций «Восточного» по нерыночной цене, и считает, что при размещении по такой цене уменьшится рыночная стоимость всех ранее выпущенных акций. В Baring Vostok обвиняют оппонента в попытке «торпедировать» эмиссию.