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Финансы ,  
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Банк из дела Калви оценили по заказу Аветисяна в 30 млрд руб.
«Финвижн» Артема Аветисяна, участвующая в конфликте вокруг банка «Восточный» из дела Майкла Калви, впервые представила суду оценку его стоимости. Это еще один инструмент в борьбе вокруг допэмиссии банка
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Банк «Восточный», занимающий 36-е место в российской банковской системе по активам, впервые получил оценку рыночной стоимости. По версии оценщика «Гринэкспертиза», она составила 30,7 млрд руб. Оценку суду предоставила «Финвижн» Артема Аветисяна, следует из определения Арбитражного суда Амурской области.

Конфликт в «Восточном» и дело Калви

«Восточный» находится в центре корпоративного конфликта двух групп акционеров: «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова (вместе владеют 40,2% акций банка) с одной стороны и Evison, кипрской структуры Baring Vostok, владеющей 51,6% акций банка, — с другой. В мае «Финвижн» выиграла у Evison разбирательство в Арбитражном суде Амурской области по колл-опциону на 9,99% акций банка. Суд обязал Evison продать их «Финвижн».

Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Учитывая доли партнеров Аветисяна, эта группа акционеров будет контролировать свыше половины банка. Решение суда по колл-опциону не вступило в силу до итогов апелляции, которую Evison пока не подала. «Финвижн», не дожидаясь обжалования решения другой стороной, обратилась в суд с требованием немедленного исполнения решения.

Основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви сейчас находится под стражей. Вместе с партнерами его подозревают в мошенничестве в банке на 2,5 млрд руб. Банк простил кредит Первому коллекторскому бюро (контролируется Baring) на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, но следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. руб., из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления Юсупова в ФСБ.

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«Финвижн» заявляет, что второй акционер — фонд Baring Vostok — намерен провести допэмиссию акций «Восточного» по нерыночной цене, и считает, что при размещении по такой цене уменьшится рыночная стоимость всех ранее выпущенных акций. В Baring Vostok обвиняют оппонента в попытке «торпедировать» эмиссию.

Зачем нужна оценка «Восточного»

  • Компания Аветисяна, настаивая на немедленном исполнении решения суда, обвиняет Evison в желании сократить долю опционных акций с помощью допэмиссии.
  • Акционеры договорились докапитализировать банк на 5 млрд руб. в 2017 году, проведя дополнительный выпуск акций и выкупив его в пропорциональном объеме. Эмиссия была нужна для оздоровления «Восточного». У «Финвижн» не было денег на выкуп своей половины, заявляли в Evison, а структура Baring Vostok была готова выкупить всю эмиссию в полном объеме. Дополнительные акции банка планировалось разместить по цене в 1 коп., следует из ходатайства «Финвижн».
  • Проведение допэмиссии сократит долю опционных акций с 9,9 до 6,1%. Тогда, даже если Evison исполнит опцион и продаст эти акции «Финвижн», она «недобросовестно сохранит контроль», говорится в документе.
  • В «Финвижн» заказали оценку рыночной стоимости акций банка у «Гринэкспертизы» (на ее сайте сказано, что компания занимается оценкой бизнеса, долей и акций действующих предприятий, недвижимости, криптовалюты, автомобилей). Она оценила банк в 30,7 млрд руб., исходя из стоимости 3,8 коп. за акцию — почти в четыре раза больше, чем цена одной дополнительной акции. Если же дополнительные акции разместят не по рыночной цене, то уменьшится рыночная стоимость всех ранее размещенных акций, приводится в определении позиция «Финвижн».
  • «Финвижн» не будет причинен ущерб, если реализовать соглашение о колл-опционе до начала размещения дополнительных акций банка, то есть до 27 июня, когда совет директоров банка рассмотрит вопрос об утверждении цены одной акции при проведении допэмиссии, описывается в определении суда логика «Финвижн».
  • Для сравнения рыночная капитализация Сбербанка в 166 раз превышает оценку «Восточного» и составляет 5,1 трлн руб. Но, в отличие от «Восточного», это наиболее объективная оценка, получаемая на основе курса акций на бирже.
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Что говорят в Baring Vostok

Условия эмиссии и цена размещения были утверждены всеми акционерами в конце 2018 года и представлены ЦБ, это было одним из условий согласования плана финансового оздоровления, сообщил РБК представитель фонда Baring Vostok. «Любые дополнительные заявления носят цель отложения процесса докапитализации и подвергают банк дополнительному риску», — заявили в фонде, добавив, что «Финвижн» «продолжает под любым предлогом торпедировать» эмиссию.

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В банке «Восточный» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Финвижн».

«Оптимистичная оценка»

«Хотя в апреле Восточный по требованию ЦБ досрочно создал необходимые резервы по кредитному портфелю, это совершенно не исключает отсутствия на балансе других незарезервированных проблемных активов», — говорит РБК директор, руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Для выполнения требований по резервам банку пришлось притормозить рост бизнеса, что могло негативно отразиться на его конкурентных позициях и способности стабильно генерировать прибыль в среднесрочной перспективе.

«В такой ситуации оценка рыночной стоимости в один капитал представляется излишне оптимистичной (капитал «Восточного» составляет 29 млрд руб. — РБК)», — считает Доронкин. Во столько же рынок оценивал Саровбизнесбанк и Запсибкомбанк, которые недавно купил ВТБ, приводит он пример: «Однако в данном случае речь идет о крепких региональных игроках без акционерных конфликтов, с устойчивой рыночной позицией и стабильно прибыльным бизнесом». Обычно для банков уровня «Восточного» привлекают международных игроков со значительным опытом оценки активов, подчеркивает он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Майкл Калви, Артем Аветисян
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