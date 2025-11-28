 Перейти к основному контенту
Спорт
0

В каких видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном

В шести популярных видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном
IJF разрешила дзюдоистам выступать с флагом и гимном России. Всего в шести видах спорта россияне могут соревноваться с национальной символикой. Об этом — в материале «РБК Спорт»
Фото: Nikola Kristc / ZUMA Press
Фото: Nikola Kristc / ZUMA Press

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. IJF добавила, что данное решение «подтверждает роль организации как действительно глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению».

С февраля 2022 года почти все международные федерации отстранили россиян от турниров, а некоторые из них запретили спортсменам государственную символику. «РБК Спорт» напомнил, в каких популярных видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном.

После начала военной операции на Украине в 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. В 2023-м организация предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. Несмотря на рекомендации МОК, не все международные федерации приняли соответствующие решения.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

В каких видах разрешили флаг и гимн России

Всего в шести популярных видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном страны.

IBA

Международная ассоциация бокса (IBA) 4 октября 2022 года объявила, что допустила к соревнованиям под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. Однако в июне 2023 года организация, которой руководит россиянин Умар Кремлев, лишилась признания МОК. В IBA сочли это решение «политизированным». Организация пыталась оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграла апелляцию.

Приостановлено признание IBA было еще в 2019 году, олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не могла проводить отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024. Боксерский турнир на Олимпиаде-2028 тоже пройдет без участия IBA. Кроме того, МОК сообщал, что запретит участвовать в Играх-2028 боксерам из федераций — членов IBA.

Падел

Федерация падела России является членом Международной федерации падел (FIP). Российские спортсмены участвуют в официальных турнирах под эгидой организации и чемпионатах мира.

Бывший руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в ноябре 2024 года в интервью «СЭ» отметил, что российские девушки добились больших успехов на международной арене в паделе.

Бодибилдинг

Спортсмены Федерации бодибилдинга России с марта 2022 года могли соревноваться под флагом и с гимном страны на всех международных соревнованиях, кроме чемпионатов мира и Европы, где они должны были выступать в нейтральном статусе.

Однако уже в июле 2024 года исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами.

Х Games

Х Games (Всемирные экстремальные игры) не запрещали флаг России на международных турнирах. Так, в январе 2024 года российская чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина заняла второе место в соревнованиях по биг-эйру в Аспене, где выступала под национальным флагом.

Х Games включают в себя такие виды спорта, как скейтбординг, BMX, фристайл-мотокросс, катание на лыжах и сноуборде.

ММА

В смешанных единоборствах (ММА) бойцы могли выступать под флагом страны в зависимости от правил организации. Например, в марте 2022 года UFC запретил спортсменам выходить на бой под любыми флагами, при этом никто не запрещал им представлять свою страну и не убирал флаг с профилей на официальном сайте. Однако в октябре 2023-го глава промоушена Дана Уайт снова разрешил бойцам, в том числе российским, выходить на поединки под флагами своих стран.

Также в ноябре 2022 года Professional Fighters League (PFL) убрал сведения о гражданстве в профилях всех российских бойцов лиги, но позднее организация вернула флаги спортсменов на сайте.

Дзюдо

После начала военной операции на Украине IJF отменила проведение всех соревнований на территории России и Белоруссии, а спортсменов этих стран обязала выступать на турнирах под эгидой федерации без флага и гимна. В марте 2022 года IJF сообщала, что сборные России и Белоруссии приостановили участие в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо и Европейского союза (EJU). В Федерации дзюдо России объяснили этот шаг необходимостью обеспечения безопасности спортсменов из-за напряженной внешнеполитической обстановки.

В 2023 году IJF разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

27 ноября IJF вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Она сделала это первой среди федераций олимпийских видов спорта.

