В Baring Vostok заявили о завершившемся «ничем» следствии по делу Калви

Следствие по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви завершилось «ничем», заявил РБК представитель Baring Vostok. Ранее обвинение Калви и его коллегам переквалифицировали: теперь им вместо мошенничества вменяют растрату, сообщил источник РБК.

«Следствие, длившееся более десяти месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег», — заявили в Baring Vostok. По словам представителя фонда, уголовное дело, которое «отбрасывает тень на все российское правосудие» и негативно влияет на инвестклимат страны, должно быть закрыто. Решение коммерческих споров подобным способом недопустимо и напоминает «произвол 1990-х», добавил он.

23 декабря знакомые с ситуацией источники РБК и «Интерфакса» сообщили, что Калви и его коллегам переквалифицировали обвинение с мошенничества на растрату. Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела, не изменилось: это лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб.

Дело Baring Vostok завели в феврале 2019 года. По версии следствия, основатель инвестфонда Майкл Калви убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за сделку по уступке кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего при этом стоили лишь 600 тыс. руб., считает следствие. Вместе с Калви по делу проходят следующие фигуранты — топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и другие.