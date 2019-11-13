Банк «Восточный» подал к Калви новый иск на 8,8 млрд руб.

Банк «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк») подал новый иск против основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви и компании Evison Holdings Limited. В карточке дела отмечается, что иск был подан в Арбитражный суд Амурской области 13 ноября.
Суть иска пока не раскрывается, однако сумма исковых требований определена в 8,812 млрд руб.
Дата рассмотрения иска пока не назначена.
«Восточный» перенаправил вопросы к своему акционеру — «Финвижн», РБК направил вопросы ее представителю.
В начале августа стало известно, что подконтрольная Артему Аветисяну компания «Финвижн» направила кипрской Evison (через нее фонд Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный») досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков.