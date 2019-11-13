Банк «Восточный» подал к Калви новый иск на 8,8 млрд руб.

Банк «Восточный» подал к Калви новый иск на 8,8 млрд руб.

Иск подан в Арбитражный суд Амурской области 13 ноября, его сумма составляет более 8,8 млрд руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена

Банк «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк») подал новый иск против основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви и компании Evison Holdings Limited. В карточке дела отмечается, что иск был подан в Арбитражный суд Амурской области 13 ноября.

Суть иска пока не раскрывается, однако сумма исковых требований определена в 8,812 млрд руб.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

«Восточный» перенаправил вопросы к своему акционеру — «Финвижн», РБК направил вопросы ее представителю.

В начале августа стало известно, что подконтрольная Артему Аветисяну компания «Финвижн» направила кипрской Evison (через нее фонд Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный») досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков.