Система допусков и посадок дала сбой на Восточном

Владимир Путин раскритиковал ход работ на строящемся российском космодроме

Владимир Путин заявил, что на сооружаемом космодроме Восточный так и не удалось навести порядок — «воруют сотнями миллионов». Почему создание первого российского космодрома сопровождается серьезными проблемами, разбирался РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Что президент сказал о Восточном

В понедельник, 11 ноября, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в строительстве космодрома Восточный в Амурской области так и не удалось навести порядок, несмотря на возбужденные уголовные дела.

«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что претензии Путина не относятся к нынешним кураторам Восточного. «Это относится к предыдущему периоду», — уточнил представитель российского лидера.

Космодром Восточный в цифрах и делах На строительство космодрома был выделен 91 млрд руб., из них освоено 66 млрд.

Похищено 11 млрд руб., возвращено 3,5 млрд.

Из 19 объектов не завершено строительство пяти.

По делам о хищениях осуждены 32 человека.

Пять уголовных дел еще расследуются. Источник: заявление Дмитрия Пескова

РБК направил запрос в «Роскосмос».

Источники РБК в «Роскосмосе» и Министерстве обороны сказали, что заявление главы государства по поводу Восточного было неожиданным.

Как начиналось строительство Восточного

В 2011 году было начато техническое и эскизное проектирование космодрома, назначены руководители работ. Строительство стартового комплекса космодрома началось в 2012 году. Сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более сотни уголовных дел. Генподрядчиком по строительству выступало подведомственное Минобороны Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой).

В 2011 году директор Спецстроя Григорий Нагинский заявлял, что строительство космодрома Восточный обойдется России в 300 млрд руб. В 2015 году занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил, что стоимость космодрома оценивается специалистами госкорпорации примерно в 180 млрд руб.

На конец 2017 года было построено пять из 19 объектов первой очереди, говорится в отчете госкорпорации «Роскосмос». Это два этапа системы внешнего энергоснабжения, автомобильные и железные дороги, а также комплекс измерительных средств. Стоимость построенных объектов первой очереди составила порядка 92 млрд руб. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что за полтора года ничего не изменилось: закончены только пять объектов.

Строительная готовность стартового комплекса и технического комплекса позволяет производить пуск ракет среднего класса «Союз-2», сказано в отчете госкорпорации. В 2016–2018 годах с Восточного произведено четыре пуска: трех ракет «Союз-2.1а» и одной «Союз-2.1б», который оказался неудачным.

Почему у проекта сменился генподрядчик

В декабре 2016 года президент подписал указ об упразднении Спецстроя. Генпрокуратура связывала ликвидацию ведомства с хищениями при постройке важных государственных объектов, в том числе космодрома Восточный. В Министерстве обороны уточняли, что Спецстрой был ликвидирован из-за плохой организации работы с субподрядчиками.

Контракт с генподрядчиком работ по строительству был расторгнут в начале 2017 года. В том же году «Роскосмос» поручил подведомственному ему ФГУП ЦЭНКИ достроить первую очередь космодрома.

В октябре 2018 года «Роскосмос» подписал контракт объемом 39 млрд руб. с ПСО «Казань» на строительство второй очереди Восточного. Эта компания выступала подрядчиком по строительству объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Коммерсантъ» утверждал, что «Казань» как генподрядчика лоббировал президент Татарстана Рустам Минниханов, который «весьма трепетно относится к загрузке мощностей крупнейшей республиканской строительной компании».

В середине ноября ФНС обратилась в суд с требованием признать «Казань» банкротом, заявив требования почти в 2 млрд руб. После подачи иска руководство «Роскосмоса» выразило обеспокоенность в связи со сложной финансовой ситуацией подрядчика, при этом в декабре официальный представитель госкорпорации утверждал, что смена генподрядчика не планируется.

В феврале 2019 года вице-премьер по ОПК Юрий Борисов заявил, что «Роскосмос» расторг контракт с генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислял компании, которые госкорпорация рассматривает в качестве возможных подрядчиков строительства, — «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус». Однако ни одна из этих компаний не согласилась на участие в проекте. Владелец Crocus Group Араз Агаларов объяснил невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию. То же самое сказал РБК источник в «Стройтрансгазе»: «В компании рассматривали проект, но посчитали нецелесообразным участвовать из-за его стоимости».

«Борисов поторопился с заявлением — формально контракт не расторгали», — рассказал источник РБК в «Роскосмосе». По его словам, это собирались сделать и активно искали нового подрядчика на место ПСО «Казань». «Однако эти поиски не увенчались успехом, и строительство второй очереди космодрома продолжила та же самая компания», — пояснил источник.

Проблемы с поиском подрядчиков, скорее всего, связаны не с тем, что заявленные сроки по строительству второй очереди космодрома многократно сорваны и велика вероятность не уложиться в срок снова, считает создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

«Будет низкая норма прибыли. Помимо сроков сдачи еще одна сложность — климатическая и географическая зона. Ну и предыдущий опыт показывает, что есть серьезные риски после завершения стройки получить не премию», — перечисляет Егоров.

Кто будет завершать проект

В августе «Роскосмос» предложил создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома с целью «усиления контроля над эффективностью расходования средств».

В сентябре Борисов в интервью «Ведомостям» выразил недовольство тем, как ведется достройка Восточного, и не исключил, что к достройке объекта в итоге могут быть привлечены структуры Минобороны. Спустя неделю после выхода интервью президент провел совещание на космодроме по вопросам строительства первой и второй очередей объектов космической инфраструктуры. На этом совещании резко против привлечения военных к строительству космодрома выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, позже он заявил, что президент не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома.

При этом в октябре Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК) — для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры». Как считает партнер строительной компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев, о хищениях при строительстве на космодроме снова вспомнили именно в связи с этим. «Ключевой фактор, указывающий, что ему [военному мегаподрядчику] достанутся контракты на завершение работ на Восточном, — в расставленных акцентах на необходимость контроля над расходованием бюджетных средств. На сегодняшний день ВСК является наиболее прозрачной для государства в силу специфики ее управления. Помимо контроля над расходованием средств наличие такой вертикали позволит оперативнее реализовывать все исходящие от государства инициативы, тогда как в случае с заключением контракта с одним или несколькими независимыми подрядчиками это требовало бы внесения изменения в заключенные с ними договоры. Наконец, сам факт создания мегаподрядчика предполагает мегапроекты, которые он мог бы реализовывать, а Восточный на сегодняшний день едва ли не самый амбициозный и проблемный из них», — резюмирует эксперт.