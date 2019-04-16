Борисов назвал Crocus Group Агаларова кандидатом на достройку Восточного

Ранее Crocus Group Араза Агаларова называли основным кандидатом источники РБК, близкие к «Роскосмосу». Рогозин тоже называл этот холдинг — наряду со «Стройтрансгазом» и «Стройтрансмонтажем»

Космодром Восточный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Курирующий оборонно-промышленный комплекс зампред правительства Юрий Борисов заявил в ответ на вопрос РБК, что застройщиком второй очереди космодрома Восточный может стать Crocus Group Араза Агаларова.

«Расторгается контракт с ПСО «Казань», которое было выбрано единственным исполнителем осенью прошлого года. Возможно, кандидатом на строительство будет действительно Crocus господина Агаларова», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, какая компания была выбрана подрядчиком.

Борисов добавил, что сейчас первая очередь космодрома выполнена примерно на 64%. «Сегодня идет расторжение контракта с подрядчиками — в основном это Минобороны. По мере возврата авансов и неотработанных средств будет продолжено финансирование первой очереди. Но для того, чтобы не сдерживать строительство и выполнить все обязательства и привести в готовность инфраструктуру к пусковым услугам в первую очередь «Союза-5» и «Ангары-5» на Восточном, стройка не будет останавливаться — будут задействованы средства второго этапа», — пояснил вице-премьер.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин называл Crocus в числе двух других возможных застройщиков — «Стройтрансгаза», связанного со структурами Геннадия Тимченко, и «Стройгазмонтажа», принадлежащего Аркадию Ротенбергу.

В феврале близкий к космической корпорации источник РБК сообщил, что «Роскосмос» склоняется к тому, чтобы выбрать именно Crocus Group. «Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей», — объяснял собеседник РБК.