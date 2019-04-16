Борисов назвал Crocus Group Агаларова кандидатом на достройку Восточного

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,39 +0,13 EUR Бирж. 72,73 +0,10 Brent 70,85 -0,35% USD Нал. 64,82 64,01 EUR Нал. 73,21 72,43 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1295 -0,0008 BTC/USD Бирж. 5 062,69 +10,59 IMOEX 2 548,30 +0,12% RTSI 1 246,68 -0,02% DJIA 26 500,11 +0,44% Nasdaq 8 004,50 +0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Нотр-Даме Общество, 16:54 «Газпром нефть» начала разработку гигантского Ямбургского месторождения Бизнес, 16:54 Госдума во втором чтении ужесточила наказания для уехавших с места ДТП Общество, 16:46 В партии Савченко сообщили о ее намерении баллотироваться в Раду Политика, 16:38 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 16:35 Binance заработала $78 млн в 2019 году Крипто, 16:27 UniCredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций Финансы, 16:20 На реставрацию Нотр-Дама уйдет до 15 лет и сотни миллионов евро Общество, 16:19 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 16:05 Сбербанк оценил объем пересчета наличных в 100 тыс. т в год Финансы, 16:02 Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян Технологии и медиа, 15:49 Борисов назвал Crocus Group Агаларова кандидатом на достройку Восточного Бизнес, 15:48 Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием Общество, 15:41 «Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения Бизнес, 15:40
Бизнес ,  
0 
Борисов назвал Crocus Group Агаларова кандидатом на достройку Восточного
Ранее Crocus Group Араза Агаларова называли основным кандидатом источники РБК, близкие к «Роскосмосу». Рогозин тоже называл этот холдинг — наряду со «Стройтрансгазом» и «Стройтрансмонтажем»
Космодром Восточный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Курирующий оборонно-промышленный комплекс зампред правительства Юрий Борисов заявил в ответ на вопрос РБК, что застройщиком второй очереди космодрома Восточный может стать Crocus Group Араза Агаларова.

«Расторгается контракт с ПСО «Казань», которое было выбрано единственным исполнителем осенью прошлого года. Возможно, кандидатом на строительство будет действительно Crocus господина Агаларова», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, какая компания была выбрана подрядчиком.

Борисов добавил, что сейчас первая очередь космодрома выполнена примерно на 64%. «Сегодня идет расторжение контракта с подрядчиками — в основном это Минобороны. По мере возврата авансов и неотработанных средств будет продолжено финансирование первой очереди. Но для того, чтобы не сдерживать строительство и выполнить все обязательства и привести в готовность инфраструктуру к пусковым услугам в первую очередь «Союза-5» и «Ангары-5» на Восточном, стройка не будет останавливаться — будут задействованы средства второго этапа», — пояснил вице-премьер.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин называл Crocus в числе двух других возможных застройщиков — «Стройтрансгаза», связанного со структурами Геннадия Тимченко, и «Стройгазмонтажа», принадлежащего Аркадию Ротенбергу.

В феврале близкий к космической корпорации источник РБК сообщил, что «Роскосмос» склоняется к тому, чтобы выбрать именно Crocus Group. «Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей», — объяснял собеседник РБК.

Агаларов также не исключал, что его компания может стать подрядчиком.

Бизнес
Агаларов — РБК: «Строительство стадионов было очень рискованной историей»

В рамках второй очереди предстоит построить стартовой стол для ракет «Ангара», который будет состоять из 119 объектов, говорил Рогозин.

Указ о возведении космодрома президент Владимир Путин подписал еще в 2007 году, но подготовительные работы стартовали только спустя четыре года, а строительство стартового комплекса — в 2012-м. Сроки сдачи Восточного неоднократно сдвигались, а за последние пять лет прокуратура возбудила более 140 дел, связанных с нарушениями при строительстве космодрома.

Авторы: Инна Сидоркова, Андрей Гатинский
Теги: космодром Восточный, Crocus Group
Материалы по теме
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Политика
«Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный
Общество
Суд в Приамурье арестовал гендиректора подрядчика космодрома Восточный
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter