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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Бизнес ,  
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«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного
Законопроект предполагает создание отраслевой подрядной организации «Роскосмоса», которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на космодроме Восточный  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что в целях усиления контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета предлагается создать специализированную организацию «Роскосмоса» — технического заказчика, который будет единственным исполнителем услуг, а также отраслевую подрядную организацию.

«Создать отраслевую подрядную организацию госкорпорации «Роскосмос», которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома, и определить ее единственным исполнителем соответствующих работ», — говорится в законопроекте. 

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Документ предусматривает, что осуществление государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов возлагается на «Роскосмос», также госкорпорация, согласно законопроекту, будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов, чтобы обеспечить бесперебойную финансово-хозяйственную деятельность организации застройщика объектов космодрома.

Законопроектом также предусматривается особое правовое регулирование некоторых процедур в сфере предоставления земельных участков, на которых будут размещены объекты инфраструктуры космодрома.

Президент Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в 2007 году, в 2012-м началось строительство стартового комплекса. Сроки сдачи Восточного неоднократно сдвигались, а за последние пять лет прокуратура завела более 140 дел в связи с нарушениями при строительстве космодрома. В эксплуатацию его ввели в 2016 году. Вице-премьер Юрий Борисов указывал, что космодром достроят не позднее 2023 года. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Роскосмос», подрядчик, законопроект
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