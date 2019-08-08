«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного

Законопроект предполагает создание отраслевой подрядной организации «Роскосмоса», которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на космодроме Восточный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что в целях усиления контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета предлагается создать специализированную организацию «Роскосмоса» — технического заказчика, который будет единственным исполнителем услуг, а также отраслевую подрядную организацию.

«Создать отраслевую подрядную организацию госкорпорации «Роскосмос», которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома, и определить ее единственным исполнителем соответствующих работ», — говорится в законопроекте.

Документ предусматривает, что осуществление государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов возлагается на «Роскосмос», также госкорпорация, согласно законопроекту, будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов, чтобы обеспечить бесперебойную финансово-хозяйственную деятельность организации застройщика объектов космодрома.