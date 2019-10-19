Что войдет в ВСК

По словам Тимура Иванова, в компанию войдут по меньшей мере 11 организаций:

пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов плюс к Северному флоту;

три специализированных предприятия: одно — по строительству дорог и аэродромов, другое — по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье — для объектов сил ядерного сдерживания.

два проектных института — 20-й и 31-й;

Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

В беседе с РБК Иванов отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры. По его словам, создание Военно-строительной компании готовилось давно и широко обсуждалось, а завершить ее создание планируется в течение трех месяцев. «На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — сказал Иванов.

В указе о создании ВСК говорится о поручении правительству утвердить в течение месяца устав оператора и положение о наблюдательном совете компании. В набсовет ВСК войдут не только военные, но и представители различных госорганов. По представлению набсовета правительство назначит гендиректора. «О будущем руководителе компании говорить пока рано, мы ищем лучшего кандидата на эту должность», — сказал Иванов.

Чем займется ВСК

Как заверил Иванов, ВСК по объему функций, задач и территориальному охвату «не будет иметь аналогов в России». Компания станет генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных и специальных объектов за исключением тех, что относятся к ведению ФСБ или Главного управления специальных программ президента.

В ее ведение будет входить весь спектр строительных работ: от подготовки документации по планировке территорий, инженерных изысканий и проектирования до строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения военной и социальной инфраструктуры. В составе ВСК, кроме строительных организаций, будут и производители стройматериалов, конструкций и изделий.

ВСК сможет приобретать землю для строительства, необходимое имущество и технику, а также участвовать в концессиях и проектах государственно-частного партнерства, учреждать дочерние компании, приобретать доли в уставном капитале и акции предприятий. Согласно Госпрограмме вооружений, до 2027 года на военное строительство из бюджета планируется выделить 1 трлн руб.

Компания «будет формировать библиотеку типовых решений для военного и социального строительства», говорится в указе. Как ранее объяснял первый замминистра обороны Руслан Цаликов, это позволит сформировать реестр единых поставщиков строительных материалов и строительной техники, создать типовые архитектурные решения.

Что построит ВСК

Только в 2019 году планируется ввести в строй свыше 3,7 тыс. зданий и сооружений, заявлял Шойгу. По его словам, приоритетами являются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники.

Собеседник РБК в военно-строительной отрасли уточнил, что в 2019-2021 годах должно быть завершено создание инфраструктуры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для размещения ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и «Авангард». «Безусловно, этим займется уже Военно-строительная компания», — сказал источник.

По его словам, большие стройки запланированы на Курильских островах: там уже возводится общежитие для контрактников, в 2020 году должна быть создана инфраструктура для систем береговой обороны «Бал». В следующем году будут сданы филиал нахимовского военно-морского училища в Калининграде, а также завершена реконструкция тверского суворовского училища, добавил собеседник РБК.

В начале сентября курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» выразил недовольство тем, как ведется достройка космодрома «Восточный» и не исключил, что к достройке объекта в итоге могут быть привлечены структуры Минобороны. Спустя неделю после выхода интервью президент провел совещание на космодроме по вопросам строительства первой и второй очереди объектов космической инфраструктуры. На совещании резко против привлечения военных к строительству космодрома выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. После совещания он заявил, что президент не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома.

В чем минус типовых конструкций

Создание ВСК, с точки зрения строительного рынка, фактически означает создание нового монополиста, рассуждает директор департамента строительного аудита компании «Евроэксперт» Мария Жданова. «Если в части реализации стратегических объектов — это оправданно, то с точки зрения создания объектов инфраструктуры, в том числе социальной, — это нарушает принципы рыночной конкуренции и создает некий аналог Спецстроя», — считает эксперт. Появление такого монополиста, по ее словам, снизит «прозрачность», так как все компетенции по проекту (проектирование, строительство и надзор) будут сосредоточены у одного контрагента. Это потенциально может повлиять на качество и сроки реализуемых проектов и привести к другим негативным последствиям, поясняет Жданова.

С одной стороны, разработка и применение типовых решений в краткосрочной перспективе позволит оптимизировать затраты на реализацию проектов, но, с другой стороны, затормозит внедрение передовых строительных технологий и материалов в долгосрочной перспективе, предрекает эксперт. Общемировая практика говорит о повсеместном отказе от типовых решений, особенно в подобных масштабах, настаивает она. «В странах большой семерки, инвестиционно-строительные проекты реализуются частными компаниями, имеющими соответствующие формы допуска, на конкурентных принципах. Создание монополий в большей степени характерно для стран с экономикой переходного периода, в том числе для бывшего соцлагеря», — заключила Жданова.