Агаларов отказался строить космодром Восточный

Свой отказ владелец Crocus Group объяснил невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию. В Роскосмосе назвали позицию Агаларова «его личным мнением»

Араз Агаларов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно.

В апреле 2019 года курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил РБК, что Crocus Group может стать застройщиком второй очереди Восточного. Сам Агаларов заявлял РБК, что его компания может достроить космодром, если получит от правительства соответствующее поручение. В интервью The Bell бизнесмен сказал, что предложение ему действительно сделали, но он отказался.

«Сказал, что готов — но не за эти деньги. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — рассказал Агаларов о своем участии в посвященном строительству Восточного совещании, которое проводил Борисов.

Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. РБК направил запрос представителям Ротенберга и Тимченко.