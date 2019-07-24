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Запуск Восточного ,  
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Агаларов отказался строить космодром Восточный
Свой отказ владелец Crocus Group объяснил невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию. В Роскосмосе назвали позицию Агаларова «его личным мнением»
Араз Агаларов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно.

В апреле 2019 года курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил РБК, что Crocus Group может стать застройщиком второй очереди Восточного. Сам Агаларов заявлял РБК, что его компания может достроить космодром, если получит от правительства соответствующее поручение. В интервью The Bell бизнесмен сказал, что предложение ему действительно сделали, но он отказался.

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«Сказал, что готов — но не за эти деньги. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — рассказал Агаларов о своем участии в посвященном строительству Восточного совещании, которое проводил Борисов.

Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. РБК направил запрос представителям Ротенберга и Тимченко.

По словам Агаларова, проблемы с Восточным аналогичны тем, которые возникают при поиске подрядчиков для строительства других масштабных объектов, финансируемых из бюджета.

«Это происходит, потому что сметы рассчитаны, исходя из реалий 2014 года, т.е. курса 30 рублей за доллар. С тех пор все цены изменились. Допустим, вам предлагают построить мост, космодром, длинную трассу. Но когда вы начинаете считать, понимаете, что вся работа будет убыточной», — сказал Агаларов.

На вопрос, смог бы он достроить Восточный за выделенные деньги, если бы его об этом попросил президент России Владимир Путин, бизнесмен ответил: «Построил бы, но предупредил, что это приведет к банкротству «Крокуса». Но он бы такого не предложил, он же уже лично говорил о том, что по нынешней смете никто не хочет работать».

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал РБК интервью Агаларова словами «Это его личное мнение». В аппарате Борисова от комментариев отказались.

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В январе 2019 года стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт на строительство второй очереди Восточного с производственно-строительным объединением (ПСО) «Казань», который был подписан в октябре 2018 года. Причиной расторжения контракта Борисов называл тяжелое финансовое положение — в середине ноября Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ПСО «Казань» из-за долга в 2 млрд рублей.

«Практически полгода потеряны», — заявил тогда Борисов, посоветовав «не питать иллюзий» по поводу возможности достройки второй очереди Восточного к запланированному ранее 2021 году.

Возможными преемниками татарстанской компании на Восточном называли структуры Агаларова, Ротенберга и Тимченко, однако уже 31 мая стало известно, что ПСО «Казань» вернулось к строительству космодрома.

«Один подрядчик, там уже работает — и работал, когда меня приглашали. Надеюсь, что построит. К общему счастью, моему в том числе», — сказал в интервью The Bell Агаларов.

23 июня Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter два видео с места строительства второй очереди космодрома Восточный. Один из роликов демонстирует показывает разработку котлована для «универсального» стартового комплекса под ракету-носитель класса «Ангара».

Фотогалерея 
Как строится космодром Восточный

Указ о возведении космодрома президент Владимир Путин подписал еще в 2007 году, но подготовительные работы стартовали только спустя четыре года, а строительство стартового комплекса — в 2012-м. Сроки сдачи Восточного неоднократно сдвигались, а за последние пять лет прокуратура возбудила более 140 дел, связанных с нарушениями при строительстве космодрома.

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома произошел 28 апреля 2016 года. После этого в Восточного были выполнены еще три успешных запуска и один аварийный, закончившийся утратой спутника «Метеор-М».

Фотогалерея 
Первый пуск с космодрома Восточный

Авторы: Евгений Калюков, Инна Сидоркова
Теги: Араз Агаларов, Crocus Group, космодром Восточный
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