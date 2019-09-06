Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

«Президент от этой идеи отказался», — сообщил Рогозин.

По словам Рогозина, Путин согласился с тем, что у «Роскосмоса» «есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей».

По словам руководителя «Роскосмоса», сейчас работы по строительству одного из объектов второй очереди идут с опережением в полтора месяца. Он также добавил, что президент одобрил «идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения».