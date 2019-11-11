Россияне тяжело расстаются с наличными

Левада-центр исследовал распространенность платежных инструментов среди населения

Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег: лишь 2% полностью перешли на оплату картами, показал опрос Левада-центра. Каждый десятый опрошенный признал, что ему приходилось переводить деньги продавцу по номеру телефона

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.

На втором месте по частоте использования после наличных оказались дебетовые банковские карты, включая зарплатные и пенсионные. Ими регулярно расплачиваются 58% респондентов (см. инфографику).

15% опрошенных расплачиваются кредитными картами, столько же респондентов сообщили, что используют различные бонусные программы в кафе и магазинах.

На бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или др.) перешли 13% участников опроса.

11% респондентов используют перевод денег продавцу по номеру телефона, а 6% пользуются электронными кошельками (QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney).

Опрос Левада-центра был проведен 24–30 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В исследовании приняли участие 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах. Опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью.

Наличные предпочитает старшее поколение

Россияне до 25 лет существенно чаще используют бесконтактные платежи (31%), перевод денег по номеру телефона (19%) и электронные кошельки (11%). Однако наличные у них все же преобладают в расчетах: ими пользуются 84% респондентов этой возрастной группы.

Чем старше люди, тем чаще они используют наличные. Для возраста 40–54 лет этот показатель составляет 90%, а для группы старше 55 лет — 91%.

В группе 55+ значительно меньше тех, кто использует банковские карты. Только 45% респондентов этого возраста регулярно расплачиваются дебетовой картой, 9% — кредиткой.

В целом около четверти опрошенных не используют безналичные средства оплаты покупок. Среди россиян старшего возраста (55 лет и старше) доля таких респондентов достигает 42%. Полностью отказались от наличных 2% россиян.

Почему россияне не спешат отказываться от наличных

Перекос в сторону наличных сильно отличает Россию от западных стран и Китая в невыгодную сторону. Например, в Швеции лишь 2% торгового оборота осуществляется традиционными купюрами. Во Франции 8% наличного оборота, а в Китае более 500 млн населения платят только безналичным способом, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин.

В России по итогам 2018 года доля безналичных платежей составила 56%, сообщал ЦБ, а к концу 2019 года, по его прогнозу, она увеличится до 64–65%. Надо понимать, что в 89% респондентов, использующих наличные, входят те, кто пользуется и картами, и наличными, поэтому никакого противоречия со статистикой ЦБ нет, пояснила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Большинство людей не могут полностью отказаться от наличных из-за двух барьеров, говорит она, — из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг. Среди других препятствий — поломки терминалов, которые могут быть связаны с нежеланием бизнеса принимать карты из-за высокой стоимости комиссии за эквайринг, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Среди причин редкого обращения к оплате картой на первый план выходят опасения мошенничества: они присутствуют у четырех из десяти человек, не оплачивающих покупки картами, отметила руководитель проектов отдела социально-экономических исследований Левада-центра Ольга Караева. Кроме того, безналичная форма оплаты еще не вошла в привычку, полагает она. «Людям труднее контролировать свои расходы, так как теряется ощущение объема потраченных денег», — подчеркнула Караева.

Практика хождения наличных денег еще сильно укоренена в повседневной жизни. «Безналично чаще совершаются крупные покупки, а оплата за проезд, в кафе и такси все еще осуществляется наличными», — отметила социолог. Согласно результатам недавнего опроса Левада-центра, 77% респондентов оплачивают поездки на такси наличными.

Бизнес не всегда рад безналу Безналичные платежи дороже обходятся бизнесу, чем наличные. Средний размер комиссии за прием карт составляет 1,8% от размера платежа, тогда как за инкассацию наличных ретейлеры в основном платят 0,8%. Ситуацию могут изменить меры, принимаемые ЦБ: введение контроля за максимальным уровнем комиссий по безналичным платежам, а также запуск Системы быстрых платежей для оплаты товаров и услуг, которая позволит значительно снизить размер комиссий для торговых точек (установлена на уровне 0,4–0,7%), считает Налютин.

Сколько наличных россияне носят с собой

Чаще всего при себе россияне имеют от 500 до 1000 руб. наличными — так ответили 28% респондентов, следует из результатов опроса.

По 19% сообщили, что носят с собой 200–500 руб. и 1–2 тыс. руб.

Более 2 тыс. руб. наличных имеют в кошельке 13%. Столько же опрошенных носят с собой до 200 руб.

Четверо из пяти респондентов сообщили, что тратят на повседневные покупки до 1000 руб. в день. У 15% средние ежедневные траты не превышают 200 руб.

Говорить о том, что высокая популярность оплаты наличными может свидетельствовать о развитой теневой экономике, нельзя, считает Караева. «Теневой рынок устроен довольно сложно и тоже отвечает современным тенденциям. Безналичные платежи, особенно переводы частным лицам, могут тоже оттягивать на себя часть неформальных платежей. Это, например оплата за аренду недвижимости, покупки в маленьких лавках», — сказала она.

По опросным данным Левада-центра, доля людей, получающих зарплату в конвертах, составляет около 10%. Основная же часть работающих получает перечисления на специальные зарплатные карты, заключает Караева.

Богатые реже держат деньги в руках

Социологи установили, что чем выше денежные доходы респондентов, тем чаще они предпочитают безналичные расчеты.

Среди тех, чей семейный доход составляет до 15 тыс. и 15–28 тыс. руб., чаще платят наличными 60 и 57% соответственно.

Люди с доходом выше 60 тыс. руб. предпочитают наличные лишь в 30% случаях.

Доля тех, кто одинаково использует наличные и безналичные платежи, варьируется от 14 до 22% во всех группах.

Согласно исследованию «Ромира», среди россиян со средним доходом наибольшая доля тех, кто пользуется кредитным картами, — 89%.

Большинство россиян, использующих безналичные средства оплаты (60%), заявили, что не сталкивались за последний месяц с отказами или проблемами в оплате. Часто с такими проблемами сталкивались только 8% респондентов.

О проблемах с оплатой безналичными средствами чаще упоминали жители Москвы и молодые респонденты — наиболее активные пользователи безналичных средств оплаты.

Рост числа безналичных операций

За два года доля россиян, которые используют для оплаты только безналичные инструменты, может вырасти до 4%, прогнозирует Обаева. Прирост произойдет за счет подрастающего поколения, представители которого еще не начали активно пользоваться картами, но уже привыкли к технологиям во всех сферах жизни, говорит эксперт.

За первое полугодие 2019 года физлица оплачивали картами товары и услуги почти 14,9 млрд раз, общая сумма транзакций составила почти 12 трлн руб., следует из данных ЦБ. За тот же период граждане снимали с карточек деньги только 1,5 млн раз, правда на схожую сумму — 12,7 трлн руб. Для сравнения, за первое полугодие 2018 года физлица оплатили товары и услуги картами около 11,3 млрд раз.

Статистика ЦБ демонстрирует, как растет популярность банковских карт для оплаты покупок: если в 2016 году физлица расплатились картами почти 13 млрд раз, то в 2017 году — уже 17,9 млрд раз, а в 2018 году — 24,5 млрд раз.

Рост числа операций с картами происходит скорее за счет частоты совершения безналичных покупок, чем за счет увеличения числа людей, прибегающих к этой форме оплаты, отметила Караева. Кроме того, первые признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей уже есть, отмечали аналитики Сбербанка. По их оценке, темп роста доли безналичных операций в третьем квартале оказался минимальным за три года (*.pdf).

По скорости развития безналичных платежей Россия опережает западные страны: в 2010–2018 годах их число выросло в 30 раз (с 5,8 до 172 в год на человека), этот показатель опережает все европейские страны, отмечалось в исследовании BCG. Однако, по словам Обаевой, Россия отстает от Китая, где широкое распространение получили QR-платежи, которые более удобны, чем карты. «Там существуют торговые точки, которые вообще не принимают наличные. У нас пока происходит наоборот: иногда магазины или рестораны в силу разных причин принимают только наличные», — говорит она.