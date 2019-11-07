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Аналитики назвали группу самых закредитованных россиян
Согласно исследованию, больше всего кредитов по стране у россиян со средним доходом. Кредитками пользуются почти 90% таких граждан, еще 22% из них отдают кредит после покупки машины
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Граждане со средними доходами стали самой закредитованной группой россиян. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир».

Исследование основано на данных скан-панели холдинга, куда включены информация о потребительском поведении 40 тыс. россиян и сведения о 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России. Россиян разделили на три группы в зависимости от уровня дохода: низкого, среднего и высокого. При распределении по сегментам исследователи основывались на самоопределении хозяйств и учитывали долю расходов на еду, которая для среднедоходной группы составляла 20–30%.

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«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — отмечается в исследовании. Всего к группе со средним доходом, согласно информации «Ромира», относятся 17% россиян. Из них 89% пользуются кредитными картами, 22% граждан этой категории выплачивают кредит за машину, еще 20% закредитованы в связи с тратами на неотложные нужды.

Ипотекой в среднем классе пользуются 5,1%, реже ее оформляют люди с высоким доходом (4,6%) и чаще всего с низким (7,9%). Вторую категорию россиян, как отмечают в холдинге, страхуют сбережения и собственность.

Как отмечает президент «Ромира» Андрей Милёхин, то, что у среднего класса больше всего кредитов, было ожидаемо. «С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же — они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики», — сказал Милёхин, отметив при этом снижение интереса россиян к потребительским кредитам и займам на неотложные нужды.

В октябре Национальное бюро кредитных историй рассчитало показатель долговой нагрузки (ПДН) для представителей разных профессий в России. Исследование выявило, что самый высокий ПДН (показывает, какую часть дохода человек тратит на выплаты по долгам) был у охранников (34%), а за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее, чем у представителей других профессий. На втором месте, по данным НБКИ, оказались медики (их ПДН — 33,2%), а на третьем — работники социальной сферы (32,8%). Охранники остаются самыми закредитованными россиянами с прошлого года, однако тогда, согласно информации НБКИ, их ПДН был 32,7%.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: кредиты, «Ромир», Россияне
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