Аналитики назвали группу самых закредитованных россиян

Согласно исследованию, больше всего кредитов по стране у россиян со средним доходом. Кредитками пользуются почти 90% таких граждан, еще 22% из них отдают кредит после покупки машины

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Граждане со средними доходами стали самой закредитованной группой россиян. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир».

Исследование основано на данных скан-панели холдинга, куда включены информация о потребительском поведении 40 тыс. россиян и сведения о 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России. Россиян разделили на три группы в зависимости от уровня дохода: низкого, среднего и высокого. При распределении по сегментам исследователи основывались на самоопределении хозяйств и учитывали долю расходов на еду, которая для среднедоходной группы составляла 20–30%.

«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — отмечается в исследовании. Всего к группе со средним доходом, согласно информации «Ромира», относятся 17% россиян. Из них 89% пользуются кредитными картами, 22% граждан этой категории выплачивают кредит за машину, еще 20% закредитованы в связи с тратами на неотложные нужды.

Ипотекой в среднем классе пользуются 5,1%, реже ее оформляют люди с высоким доходом (4,6%) и чаще всего с низким (7,9%). Вторую категорию россиян, как отмечают в холдинге, страхуют сбережения и собственность.