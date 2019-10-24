ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Что может скрываться под новым функционалом
К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. В настоящее время банки обязаны в соответствии с законом переводить выплаты из бюджета на карты «Мир». Чтобы такие операции можно было проводить через СБП на банковский счет, к которому может быть привязана любая карта, потребуются законодательные изменения, уточнила юрист.
СБП может стать альтернативой картам национальной платежной системы, говорит директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. «Платежи в СБП проще уже потому, что получателю не нужно знать и предоставлять свои банковские реквизиты, а значит, облегчит большинство однократных транзакций от налогового вычета до получения пособия в связи с рождением ребенка», — считает эксперт.
Дополнительные функции в СБП будут способствовать повышению ее популярности у пользователей, так как денежные средства будут доступны потенциальным получателям мгновенно, сразу после их зачисления, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он сказал также, что ВТБ пока не получал технического описания этого функционала. Об обсуждении не знает и представитель Альфа-банка, однако он отметил, что для осуществления зарплат и пенсий через СБП потребуется тесное взаимодействие системы с Федеральным казначейством и Пенсионным фондом. Промсвязьбанк считает функционал переводов и платежей между гражданами и государственными структурами перспективным. В банке «Русский стандарт» отметили, что работают над реализацией всех этапов запуска СБП в рамках текущих регламентов Национальной системы платежных карт (расчетного и клирингового центра СБП).
«Такой механизм может стать реальным технологическим прорывом, который существенно изменит операционные процедуры в ПФР и НПФ и сократит их издержки. Будет ли такой механизм востребован у пользователей — зависит от реализации и размера комиссий системы», — сказал гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.
В ПФР отметили, что идея использовать систему быстрых платежей для перечисления пенсий и других социальных выплат с фондом не обсуждалась.
Что еще вошло в стратегию развития финтеха
В проекте стратегии развития платежной системы ЦБ до 2023 года описаны 36 целей по трем основным направлениям: совершенствование регулирования, стабильность и развитие инфраструктуры и услуг, координация и международное сотрудничество. Предыдущая стратегия была одобрена советом директоров ЦБ в 2013 году и действовала до 2018 года включительно. Часть предложений из числа задач новой стратегии находится на разных стадиях реализации. Кроме появления нового функционала в Системе быстрых платежей ЦБ планирует до 2023 года:
- Обеспечить надзор за деятельностью операторов по приему платежей. К таким операторам относятся платежные агенты, которые принимают платежи от населения, например за ЖХК и сотовую связь, через свои терминалы. Это, в частности, салоны связи «Связной», «Евросеть» и т.п. Рынок таких платежей ежегодно растет, и его объем достигает социально значимых размеров, там предоставляют все больше услуг, аналогичных банковским, отмечает партнер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Екатерина Трофимова. По ее словам, в таких операциях существуют кредитные риски, связанные с тем, что средства поступают сначала на счет оператора. «В случае если он обанкротится или допустит технический сбой, платеж может не поступить адресату и деньги пропадут, а пользователь такого терминала может не просто потерять средства, но и стать должником по непокрытому платежу за товар или услугу», — описала риски Трофимова.
- Разработать систему трансграничной передачи финансовых сообщений с возможностью проведения расчетов через блокчейн. Пилот системы с не менее чем двумя странами ЕАЭС может быть запущен в 2022–2023 годах, следует из документа. Весной 2018 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что для этих целей может быть использована блокчейн-платформа «Мастерчейн» (разработана Ассоциацией «Финтех» совместно с ЦБ и российскими банками). Такая система, объяснила Скоробогатова, даст возможность проводить расчеты и передавать финансовую информацию на пространстве ЕАЭС, не используя существующие платежные системы (в первую очередь речь идет о международной системе SWIFT. — РБК). Чтобы создать такую систему, ЦБ продолжит мониторинг и анализ проектов по выпуску цифровых валют другими центральными банками и систем, обеспеченных реальными активами криптовалют («стейблкоины»), отмечается в стратегии.
- Определить возможности и условия применений Open API в платежной сфере (интерфейс, который позволяет внешней программе обращаться к внутренней программе участника платежного рынка, где хранятся данные о клиентах, продуктах и т.п.) для повышения доступности и раскрытия информации о платежных сервисах и инфраструктуре.
- ЦБ также не исключает создания новых платежных продуктов и сервисов, для этого он будет формировать правовую базу.
Как сообщили в ЦБ, документ находится в стадии разработки и будет обсуждаться с участниками рынка и профессиональным сообществом.
Доля объема безналичных операций в розничной торговле должна увеличиться с 56% в 2019 году до 70% в 2023 году. Доля переводов по картам «Мир» между физлицами должна вырасти с 6 до 25%, а доля платежей по ним в общем объеме платежей банковскими картами — с 15 до 30%.