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ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
ЦБ установил тарифы за переводы от физических лиц в адрес юридических в Системе быстрых платежей и снизил размер комиссии за небольшие переводы с 50 до 5 коп. Магазины, в отличие от банков, не получили льготный период
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора. С 1 января 2020 года банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 коп. за операции до 125 руб., до 250 руб. — 12 коп., до 1000 руб. — 30 коп. Ранее комиссия за такие транзакции была установлена на уровне 50 коп.

Снижается и комиссия за переводы сумм от 1 тыс. до 3 тыс. руб. — с 1 рубля до 80 коп.

«Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП», — пояснили в ЦБ.

Остальная тарифная сетка осталась без изменений: 2 руб. за переводы от 3 тыс. до 6 тыс. руб., 3 руб. — от 6 тыс. до 600 тыс. руб. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая комиссия удвоится. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года, сейчас для банков установлен льготный период.

Банк России запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей зимой 2019 года. Сейчас в ней участвует 17 банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и др. Все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, по закону должны присоединиться к СБП с 1 октября 2019 года.

На втором этапе развития СБП позволит россиянам оплачивать покупки путем сканирования QR-кодов. Тестирование этой технологии началось, для широкого круга пользователей QR-оплата должна стать доступна в сентябре.

ЦБ также определил максимальный размер комиссии, которые магазины и иные сервисные предприятия должны платить банкам за прием платежей в СБП, в том числе с помощью QR-кода. Они, в отличие от комиссий для банков, начнут действовать раньше — с 1 октября 2019 года — и будут зависеть от вида деятельности юридического лица. Сам ЦБ плату за них с банков брать не будет до 1 января 2020 года.

Комиссия за платежи в пользу государства составит 0%. Речь идет о штрафах, налогах, пенях и т.д.

Комиссия размером 0,4%, из которых 0,2% банк получателя средств должен заплатить банку отправителя, распространится на следующие категории:

  • потребительские товары и лекарства;
  • медицинские и образовательные услуги;
  • платежи в пользу благотворительных организаций;
  • оплату ЖКУ, телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг;
  • платежи за транспортные услуги;
  • оплату услуг страховых компаний;
  • перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Для остальных групп товаров комиссия составит 0,7%, из которых банк отправителя должен получить от банка получателя 0,5%.

«Мы видим заинтересованность в этом механизме (оплата через СБП. — РБК) как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП», — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она подчеркнула, что СБП позволит предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Тарифы, установленные за QR-платежи, в несколько раз ниже комиссий за прием к оплате карт. Так, средний размер эквайринговых комиссий, по данным ЦБ, составляет 1,5–2,5%

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк Росии, Денежные переводы
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