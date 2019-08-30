ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

ЦБ установил тарифы за переводы от физических лиц в адрес юридических в Системе быстрых платежей и снизил размер комиссии за небольшие переводы с 50 до 5 коп. Магазины, в отличие от банков, не получили льготный период

Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора. С 1 января 2020 года банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 коп. за операции до 125 руб., до 250 руб. — 12 коп., до 1000 руб. — 30 коп. Ранее комиссия за такие транзакции была установлена на уровне 50 коп.

Снижается и комиссия за переводы сумм от 1 тыс. до 3 тыс. руб. — с 1 рубля до 80 коп.

«Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП», — пояснили в ЦБ.

Остальная тарифная сетка осталась без изменений: 2 руб. за переводы от 3 тыс. до 6 тыс. руб., 3 руб. — от 6 тыс. до 600 тыс. руб. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая комиссия удвоится. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года, сейчас для банков установлен льготный период.