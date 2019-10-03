BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

С 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз. При этом Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций

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Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG). При этом восточноевропейский рынок, согласно поступившему в РБК прогнозу компании, будет расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год. Главным локомотивом восточноевропейского рынка BCG называет Россию.

«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.

По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).

Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер пояснил, что в 2010–2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

«По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост. Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие», — подчеркнул Хаузер.