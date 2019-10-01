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Более трети россиян стали чаще ездить на такси

За последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. Это следует из данных опроса Левада-центра, который поступили в РБК.

Согласно исследованию, чуть больше половины (51%) людей, которые участили свои поездки на такси, сделали это за счет отказа от общественного транспорта. Еще 11% перестали пользоваться личным автомобилем в пользу такси, а треть респондентов (33%) начали чаще ездить на такси, не снижая использование других видов транспорта.

При этом 48% от числа всех опрошенных пользуются такси один или несколько раз в месяц, еще 20% — раз в неделю, а практически ежедневно на такси ездят только 5%.

Опрос показал, что большинство пользователей (77%) оплачивают поездки наличными. При этом 54% из них ничего не знают о том, что имеют право получить чек за оказанную услугу. Еще 30% знают о такой возможности, но не берут чек, и только 2% всегда берут чек.

В исследовании приняли участие 1729 респондентов из российских городов, численностью населения от 10 тыс. жителей и выше.

В 2018 году Аналитический центр при правительстве России рассчитал, что километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на частном автомобиле. При этом шанс попасть в смертельное ДТП в такси снижается в 4,7 раза. Во время работы эксперты опирались на данные ГИБДД России и Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2015–2017 годы. Согласно исследованию, среднегодовой темп роста ДТП с участием такси составил за указанный период составил 16,3%, и, по мнению экспертов, был связан с расширением рынка, так как прирост количества выданных разрешений на работу в такси составил 17,5%. При этом выросла и безопасность поездок: в 2015 году их доля составляла 8,8%, в 2016 и 2017 годах — 7,6 и 6,2% соответственно, а за девять месяцев 2018 года — 5,7%. Эксперты связывали такое повышение уровня безопасности с ростом инвестиций в бизнес таксомоторных услуг.

Теги: такси, опрос, Россияне
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