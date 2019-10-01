Более трети россиян стали чаще ездить на такси

За последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. Это следует из данных опроса Левада-центра, который поступили в РБК.

Согласно исследованию, чуть больше половины (51%) людей, которые участили свои поездки на такси, сделали это за счет отказа от общественного транспорта. Еще 11% перестали пользоваться личным автомобилем в пользу такси, а треть респондентов (33%) начали чаще ездить на такси, не снижая использование других видов транспорта.

При этом 48% от числа всех опрошенных пользуются такси один или несколько раз в месяц, еще 20% — раз в неделю, а практически ежедневно на такси ездят только 5%.

Опрос показал, что большинство пользователей (77%) оплачивают поездки наличными. При этом 54% из них ничего не знают о том, что имеют право получить чек за оказанную услугу. Еще 30% знают о такой возможности, но не берут чек, и только 2% всегда берут чек.

В исследовании приняли участие 1729 респондентов из российских городов, численностью населения от 10 тыс. жителей и выше.