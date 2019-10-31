Сбербанк назвал долю принимающих только наличные магазинов

Число торговых точек, в которых нельзя расплатиться картой, ежегодно сокращается. По оценке Сбербанка, только наличные до сих пор принимают 12% магазинов

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Значительное число магазинов и других работающих в потребительском сегменте торговых точек (рестораны, кафе, столовые, гостиницы и т.д.) до сих пор не предоставляют клиентам возможности расплатиться банковской картой. Совокупная доля таких точек в потребительском сегменте оценивается в исследовании Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в 12%. Однако общая доля их торгового оборота составляет лишь 3%.

В целом в российской экономике до сих пор не установили терминалы для приема банковских карт 27% предприятий, на которые приходится 9% совокупных расходов, отмечается в отчете. Однако в этой статистике не учтены компании, не обязанные передавать фискальные чеки в налоговую службу.

Авторы исследования отмечают, что доля компаний, не имеющих терминала для приема карт, ежегодно сокращается примерно на 1,5 п.п. Только с января по июнь 2019 года число установленных терминалов выросло на 400 тыс.

«Мощным и достаточным стимулом для торговых и иных организаций по установке терминалов становится желание клиентов расплатиться картой», — отмечается в исследовании.

По данным авторов, в третьем квартале 2019 года средний прирост доли безналичных платежей составил по сравнению с июлем—сентябрем 2018 года 4,8–5 п.п. В категориях «Рестораны», «Кафе и столовые» и «Электроника» проникновение безналичных платежей происходит медленнее, а в категориях «Супермаркеты», «Гипермаркеты» и «Магазины у дома» быстрее (+6–7 п.п.).