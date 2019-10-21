«Антиотмывочные» нормы подведены под гильотину

Игроки платежного рынка предложили изменить законодательство по борьбе с нелегальным капиталом

Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты

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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор. Идеи бизнеса обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября, предложения направлены в ЦБ.

РБК ознакомился с документом, подлинность которого подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения. Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. «Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.

«Регуляторная гильотина» от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить. «Гильотина» для финансового рынка отчасти повторяет проект правительства: с мая 2019 года в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса. В частности, к концу года правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР. Обсуждать «гильотину» для финансового рынка в Банке России должна специальная рабочая группа, заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. До конца 2019 года она определит, на какие изменения готов пойти регулятор. В ЦБ уже направлены предложения по рынку платежных услуг, а также от брокеров и управляющих компаний.

Что предлагают убрать из ПОД/ФТ

Участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ, которые касаются этой темы. Бизнес, в частности, предлагает:

Не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России. Обязанность устанавливать такие сведения — непрофильная задача банков, отмечают авторы предложения — Росбанк и Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов. «Кредитные организации сталкиваются со значительными временными и трудовыми затратами на выяснение, к примеру, срока действия патента, который может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога», — поясняется в документе.

Установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции, ЦБ предлагает ассоциация «Финансовые инновации». Проблемы на этом направлении видит и Росбанк: он считает, что в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников.

Вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников. Сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании. Инвестсоветники не проводят сделок или финансовых операций клиентов, а значит, могут не владеть информацией о состоянии их счетов, считают Национальная ассоциация участников фондового рынка и компания «Локо-Инвест».

Убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, предлагает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Это соответствует рекомендациям FATF, которые предлагают применять его положения только в отношении тех страховщиков, кто осуществляет страхование жизни и иное страхование, связанное с инвестированием, отмечают в союзе.

ВСС также просит увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации. Действующий порог уже не учитывает среднего размера премий, выплачиваемых основной массе клиентов, например по договорам ОСАГО, говорится в документе.

Услышит ли ЦБ просьбы рынка

При изучении предложений участников ЦБ наверняка будет смотреть, не нарушают ли они общей концепции ПОД/ФТ, полагает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Есть общее правило: определять выгодоприобретателей финансовых операций. Вряд ли ЦБ пойдет на то, чтобы добавлять в него исключения. А вот внедрение минимального порога может быть более понятно», — комментирует он предложения банков.

Идеи страховщиков, скорее всего, будут восприняты неоднозначно, продолжает Ефремов: «Объем мошенничеств на страховом рынке сейчас зашкаливает. К тому же большинство предложений направлено исключительно на упрощение жизни страховых компаний, а не клиентов».

Банк России вряд ли учтет все просьбы бизнеса, сомневается директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. «Спрос на «регуляторную гильотину» в этой области существует уже давно. У финансовых организаций есть очень большой запрос на минимизацию расходов на комплаенс-контроль. Но проблема в том, что эта область регулируется не только ЦБ и российскими законами. Есть транснациональные требования», — отмечает эксперт.

С 2003 года Россия входит в международную Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). «Российские ведомства и надзорные органы должны выполнять требования организации, чтобы минимизировать риски на страну. Если мы начинаем ослаблять процедуры, это может негативно сказаться при следующей проверке по линии FATF», — добавляет Кенигсберг.

В октябре FATF завершила очередную проверку «антиотмывочной» системы России. Организация рекомендовала усилить надзор за трансграничными операциями. «Скорее всего, такие рекомендации не повод ослаблять гайки для ЦБ и Росфинмониторинга», — констатирует глава департамента ФБК.