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ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Это поможет кредитным организациям корректнее судить о характере операций юрлиц и меньше тратиться на выполнение мер по борьбе с отмыванием денег.

Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах. Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным правоохранительных органов и Росфинмониторинга. О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут платформу Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила еще в прошлом году, но пока проект не запущен.

Подробнее о том, к чему приведет участие ЦБ в оценке компаний и что у новой платформы общего с черными списками предпринимателей, читайте в материале «РБК Pro».

Как рассказал Ясинский, алгоритм ЦБ предполагает скоринг компаний по критериям риска, которые сейчас содержатся в различных положениях и методических рекомендациях ЦБ. Оценка будет формироваться на основе более чем сотни критериев исходя из рисков участия компании в сомнительных операциях, налоговых, репутационных, поведенческих, секторальных рисков и т.д., следует из слов Ясинского и презентации ЦБ. Клиенты банков будут распределяться по десятибалльной шкале.

  • Если они наберут меньше трех баллов, их отнесут к «зеленой» группе: финансовые операции банки будут отслеживать в текущем режиме, без повышенного внимания.
  • При скоринговом балле от трех до семи — к «желтой»: тогда банки будут анализировать их по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся.
  • При отнесении клиента к самой высокорискованной, «красной» группе его операции будут отслеживаться в онлайн-режиме.

«О конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано. В настоящее время экспертно прорабатываются все возможные аспекты будущего функционирования платформы: технические, технологические, организационные», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Что это значит для банков и бизнеса

На сложности участников рынка обратил внимание председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков. Он заявил, что банки зажаты между антиотмывочными требованиями ЦБ и желаниями клиентов.

  • Если данные платформы будут считаться аксиомой, не требующей доказательств, работать станет легче, считает директор департамента финансового мониторинга Росбанка Александр Попов.
  • Оценка от ЦБ должна «расширить общую экспертизу отрасли и повысить качество клиентского опыта», отмечает руководитель управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка Филипп Хышиктуев.
  • Платформа KYC позволит сократить издержки финансовых организаций, заявили в пресс-службе банка «Открытие». Речь идет о расходах на использование внешних информационных систем, а также на работу с претензиями клиентов.
  • Сейчас у банков практически нет возможностей получать такую же информацию о клиенте, которая есть у ЦБ, замечает директор Альфа-банка по комплаенсу Ирина Кононенко.

Единый стандарт оценок риска не всегда может быть выгоден клиентам, считает руководитель практики финансовых расследований консалтинговой компании ФБК Александр Сотов. Если сейчас они могут выбрать организацию с более гибким и лояльным подходом к операциям юрлиц, то единообразный подход банков сведет это на нет, заключает он.

Алгоритм отнесения клиента к той или иной риск-группе, скорее всего, будет непонятен бизнесу, уверен партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он опасается, что критерии отбора будут непубличными. «Если брать простейшие формальные критерии — адрес регистрации, уставный капитал, задолженность по налогам — выяснится, что подозрительных компаний в России гораздо больше», — отметил он.

Впрочем, даже формальный подход будет на руку добросовестным клиентам банков, полагает руководитель службы внутреннего контроля Национального рейтингового агентства Вадим Калиновский. По расчетам ЦБ, подавляющее большинство банковских клиентов окажется в зеленой зоне, следует из презентации регулятора: в красную группу высокого риска могут попасть 0,6–0,9% юрлиц, в желтую группу — еще 0,4–0,6% компаний.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, отмывание денег
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