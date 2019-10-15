ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую

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Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Это поможет кредитным организациям корректнее судить о характере операций юрлиц и меньше тратиться на выполнение мер по борьбе с отмыванием денег.

Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах. Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным правоохранительных органов и Росфинмониторинга. О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут платформу Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила еще в прошлом году, но пока проект не запущен.

Подробнее о том, к чему приведет участие ЦБ в оценке компаний и что у новой платформы общего с черными списками предпринимателей, читайте в материале «РБК Pro».

Как рассказал Ясинский, алгоритм ЦБ предполагает скоринг компаний по критериям риска, которые сейчас содержатся в различных положениях и методических рекомендациях ЦБ. Оценка будет формироваться на основе более чем сотни критериев исходя из рисков участия компании в сомнительных операциях, налоговых, репутационных, поведенческих, секторальных рисков и т.д., следует из слов Ясинского и презентации ЦБ. Клиенты банков будут распределяться по десятибалльной шкале.