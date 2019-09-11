ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»

ЦБ предложил проанализировать регулирующие работу финансового рынка документы с целью изъятия утративших актуальность норм. Ранее так называемую регуляторную гильотину запустило правительство

Сергей Швецов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Банк России предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов для выявления утративших актуальность или явно избыточных норм.

«Априори мы готовы выслушать все обоснованные предложения рынка», — заверил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, слова которого приводятся в сообщении на сайте регулятора.

В качестве примера для подражания ЦБ называет запуск правительством России так называемой регуляторной гильотины, проекта, в рамках которого предполагается «отправить под нож» устаревшие нормы. В среду, 11 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что поручил принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс.

В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие «регуляторной гильотины» в том числе и на сферу надзора ЦБ. Чуйченко тогда сказал, что правительство проанализирует предложение Кудрина.