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ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
ЦБ предложил проанализировать регулирующие работу финансового рынка документы с целью изъятия утративших актуальность норм. Ранее так называемую регуляторную гильотину запустило правительство
Сергей Швецов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Банк России предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов для выявления утративших актуальность или явно избыточных норм.

«Априори мы готовы выслушать все обоснованные предложения рынка», — заверил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, слова которого приводятся в сообщении на сайте регулятора.

В качестве примера для подражания ЦБ называет запуск правительством России так называемой регуляторной гильотины, проекта, в рамках которого предполагается «отправить под нож» устаревшие нормы. В среду, 11 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что поручил принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс.

В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие «регуляторной гильотины» в том числе и на сферу надзора ЦБ. Чуйченко тогда сказал, что правительство проанализирует предложение Кудрина.

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Однако в ЦБ считают, что отмена актов советских времен ситуацию на финансовом рынке не изменит, так как сфера его регулирования формировалась по большей части уже после распада СССР.

«При этом, учитывая скорость развития отрасли, и в финансовом регулировании могут встречаться нормы, создающие неоправданную нагрузку на участников финансового рынка», — отмечается в сообщении ЦБ.

Рассматривать поступающие предложения будет специально созданная рабочая группа и ее подгруппы. В частности, по словам Швецова, будет обсуждаться то, как отмена или модификация той или иной нормы повлияет на доступность, конкуренцию и доверие на финрынке, а также издержки его участников и потребителей финансовых услуг.

Основной пакет предложений ЦБ предполагает сформировать к концу 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Банк России, ЦБ
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