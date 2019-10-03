Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ

Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы. «Априори мы готовы выслушать все обоснованные предложения рынка», — заверял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В качестве примера для подражания ЦБ называл запуск правительством России так называемой регуляторной гильотины — проекта, в рамках которого предполагается «отправить под нож» устаревшие документы. Распространить действие «регуляторной гильотины» в том числе и на сферу надзора ЦБ предлагал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Рассматривать предложения по «гильотине» Центробанка будет специально созданная рабочая группа. В частности, по словам Швецова, она обсудит, как отмена или модификация норм повлияет на доступность, конкуренцию и доверие на финрынке, а также издержки его участников и потребителей финансовых услуг. Основной пакет предложений ЦБ предполагает сформировать к концу 2019 года.

От чего хотят избавиться брокеры

РБК ознакомился с предложениями НАУФОР. Многие из них касаются устаревших и дублирующих норм, часть требует отменить отчетность, которой перегружены участники рынка. Например, одно из положений ЦБ требует предоставлять информацию о заключенных внебиржевых сделках, хотя она отражается в регулярной отчетности в ЦБ, и таких устаревших норм достаточно много, отметили в пресс-службе ФГ БКС. Кроме того, некоторые требования регулятора включены в стандарты саморегулируемых организаций финансового рынка.

Есть и проблемы с относительно новыми инициативами. Например, согласно закону о рынке ценных бумаг, человек не может зачислить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) валюту, а только рубли, а это ограничивает его возможности торговать иностранными ценными бумагами в валюте, следует из документа. ИИС были введены в 2015 году для стимулирования интереса населения к долгосрочным инвестициям в ценные бумаги. Основное преимущество такого счета перед обычным брокерским — возможность получения одного из двух налоговых вычетов: на взнос (в размере 13% на внесенные средства) либо на полученный от инвестирования с ИИС доход (полностью, при закрытии счета). Согласно закону о рынке ценных бумаг, человек может зачислить на такой счет «денежные средства» на сумму не более 1 млн руб. в год, которые затем использует для инвестиций. С точки зрения текущего законодательства, денежные средства — это только рубли.

С выводом валюты тоже есть проблемы, следует из предложений. Если инвестор хочет закрыть ИИС совсем, без перевода активов другому профучастнику, он, согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле, может вывести с этого счета валюту на свой банковский счет. Но если он переходит к другому профучастнику, то ни перевести валюту к нему на ИИС, ни вывести ее на банковский счет инвестор не сможет, ему остается только ее продавать. Следствием этого могут быть потери из-за комиссий и невыгодного курса, говорится в документе. А если валюты у держателя ИИС меньше лота — он и продать ее не может. Нужно позволить переводить валюту между счетами одного инвестора не только в банках, но и у профучастников, следует из предложений.

Участники рынка также предложили ЦБ расширить возможности брокеров по предоставлению займов своему клиенту. Сейчас допускаются лишь маржинальные сделки с ценными бумагами, а брокеры и УК хотят допустить маржинальные сделки на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов.

По две новые нормы на одну старую

ЦБ называет регуляторной гильотиной упразднение старых нормативных актов, но в мире понятие «регуляторная гильотина» предполагает не только ликвидацию устаревших норм, это лишь первый этап, замечает руководитель комплаенс-контроля «АТОН» Ирина Грекова. В этом году ЦБ предложил внедрить на финансовом рынке 160 нормативных актов. То есть, старые акты закрываются, но при этом внедряется большое количество новых, говорит она.

Финансовый рынок небольшой, количество участников за последние шесть лет сократилось в два раза, а регуляторная нагрузка на оставшихся увеличилась в 2,5 раза, оценивает Грекова. Конкуренция снижается, на рынке начинают доминировать крупные игроки.

Помимо отмены старых актов ЦБ необходимо оценивать регулирующее воздействие на рынок тех норм, которые внедряет он сам и другие структуры, например — Федеральная налоговая служба, и сопровождать новые нормы финансово-экономическим обоснованием, уверена Грекова. «Рынок не против новых нормативных актов, но скорость их внедрения не позволяет рынку технически просчитать свои ресурсы», — отмечает она.

Судя по количеству задействованных представителей рынка и созданных рабочих подгрупп, ЦБ серьезно планирует пересмотреть количество нормативных документов, регулирующих фондовый рынок, отметили в пресс-службе ФГ БКС: «Главное, чтобы эта работа не ограничилась «косметическими» правками нормативных документов и были отменены нормы, которые действительно затрудняют деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг».