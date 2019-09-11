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Медведев отправил нормативные акты СССР под «регуляторную гильотину»
В соответствии с распоряжением премьер-министра к концу 2019 года должно быть прекращено действие нормативных актов СССР и РСФСР
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. Об этом сам Медведев заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко заявил, что Медведев своим поручением поставил рекорд. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов», — отметил Чуйченко.

В мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Как отмечал Медведев, в России действует более 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках, многие из этих правил действуют со времен СССР.

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В середине августа Чуйченко сообщил, что план переходного периода в рамках «регуляторной гильотины» планируется запустить осенью. «Надо на этот период — а это почти полтора года — сформировать определенные правила игры. Чтобы в 2020 году нам уже жить по измененным правилам», — пояснил вице-премьер.

Правительство разработало два законопроекта. Первый — материальный («что проверять»), который устанавливает требования к новым нормам. Второй — процессуальный («как проверять»), регулирующий действия контрольно-надзорных органов.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дмитрий Медведев
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