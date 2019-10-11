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Финансы ,  
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Тиньков сравнил банки с автоматом Калашникова из-за отмывания денег
Бренды российских банков страдают из-за требований ЦБ к мерам по отмыванию денег, заявил Олег Тиньков. Но они «не из воздуха возникли», ответила Эльвира Набиуллина: банки не могут оставаться нейтральными в вопросе мошенничества
Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил о репутационных проблемах, с которыми российские банки сталкиваются при выполнении «антиотмывочных» требований Центробанка. «Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны. В то же время мы пытаемся помочь нашему клиенту, но этим пользуются мошенники», — сказал Тиньков на пленарной сессии форума «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Мошенники пользуются как законодательными лазейками, так и тем, что Тинькофф Банк быстро проводит платежи, сказал Тиньков. «И мы в середине этой триады (ЦБ, мошенники и клиенты. — РБК), и все российские банки сейчас. <...> Вы видите: социальные сети сейчас стали очень сильные, и бренды банков очень сильно страдают из-за 115-ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — РБК), из-за комплаенса», — отметил он.

Особенно это сказывается на малом и среднем бизнесе, добавил он: «Мы под ударом находимся, мы не понимаем, что делать: мы выполняем законодательство — нас мучают добросовестные клиенты, мы пытаемся что-то сделать — мошенники атакуют. Очень большая просьба к регуляторам и законодателям: помогите нам».

«Никто же не осуждает автомат Калашникова? Все считают, что он великий концерн создал. Мы вот — Калашников. [Это] проблема тех, кто нажимает на спусковой крючок», — заключил Тиньков.

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая участвовала в той же сессии, ответила, что слышит «боли, о которых говорит Олег», но регуляторные требования ЦБ «не из воздуха возникли».

«Я с вами не согласна в том, что банки могут быть просто нейтральным каналом, и с примером с Калашниковым. Это то же самое, что мы, например, должны как государство и как общество относиться с безразличием, если в средствах массовой информации есть пропаганда терроризма. Мы не можем быть нейтральным каналом. Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны пользоваться каналами банка», — заявила глава ЦБ. Она добавила, что регулятор хочет сделать комплаенс для банков более удобным.

9 октября Тинькофф Банку пришлось отвечать на обвинения в перечислении денег со счета юрлица мошенникам: пользователь Facebook Михаил Жуковицкий сообщил, что со счета компании, принадлежащей его другу (имя пострадавшего приведено не было), пропали более 5,3 млн руб. По его словам, деньги выдали на основе поддельного удостоверения комиссии по трудовым спорам о задолженности этой компании по зарплате.

Впрочем, сам банк позднее заявил, что предварительно связался с гендиректором компании, в истории Жуховицкого «слишком много несостыковок», а большинство утверждений не соответствуют действительности. Банк сообщил, что предоставил полиции все данные и тесно сотрудничает с ней в рамках расследования.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Олег Тиньков, Эльвира Набиуллина
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