Тиньков сравнил банки с автоматом Калашникова из-за отмывания денег

Бренды российских банков страдают из-за требований ЦБ к мерам по отмыванию денег, заявил Олег Тиньков. Но они «не из воздуха возникли», ответила Эльвира Набиуллина: банки не могут оставаться нейтральными в вопросе мошенничества

Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил о репутационных проблемах, с которыми российские банки сталкиваются при выполнении «антиотмывочных» требований Центробанка. «Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны. В то же время мы пытаемся помочь нашему клиенту, но этим пользуются мошенники», — сказал Тиньков на пленарной сессии форума «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Мошенники пользуются как законодательными лазейками, так и тем, что Тинькофф Банк быстро проводит платежи, сказал Тиньков. «И мы в середине этой триады (ЦБ, мошенники и клиенты. — РБК), и все российские банки сейчас. <...> Вы видите: социальные сети сейчас стали очень сильные, и бренды банков очень сильно страдают из-за 115-ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — РБК), из-за комплаенса», — отметил он.

Особенно это сказывается на малом и среднем бизнесе, добавил он: «Мы под ударом находимся, мы не понимаем, что делать: мы выполняем законодательство — нас мучают добросовестные клиенты, мы пытаемся что-то сделать — мошенники атакуют. Очень большая просьба к регуляторам и законодателям: помогите нам».

«Никто же не осуждает автомат Калашникова? Все считают, что он великий концерн создал. Мы вот — Калашников. [Это] проблема тех, кто нажимает на спусковой крючок», — заключил Тиньков.