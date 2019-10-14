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Рекультивация «Ядрово» встала на технической дороге
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Газета
Рекультивация «Ядрово» встала на технической дороге
Газета № 159 (3114) (1410)
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Рекультивация «Ядрово» встала на технической дороге
Подмосковные власти откладывают выделение земли для восстановления территории скандальной свалки
Министерство ЖКХ Московской области выступило против выделения земли для рекультивации полигона «Ядрово». Ранее суд арестовал имущество оператора свалки, а одним из собственников полигона стал родственник директора ФСБ России
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово». Это следует из протокола совещания, прошедшего 13 сентября в министерстве имущественных отношений Подмосковья, с которым ознакомился РБК.

Информацию о проведении совещания подтвердил РБК один из подмосковных чиновников и совладелец компании — оператора полигона Максим Конопко. Согласно протоколу совещания, на нем присутствовали представители областных министерств ЖКХ и экологии, комитета лесного хозяйства и руководства оператора свалки, а также районные чиновники. В пользу выделения земли для рекультивации полигона высказалась администрация Волоколамского городского округа, которая по итогам совещания должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет.

На совещании речь шла про небольшие земельные участки по периметру первого тела полигона для строительства технической дороги, а также подпорной стенки со стороны реки, чтобы грунт не сползал, объяснил РБК советник главы Волоколамского района Артем Любимов.

Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.

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По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить в адрес областных министерств имущественных отношений и экологии и властям Волоколамска позицию о дальнейших действиях по постановке земельных участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» с комитетом лесного хозяйства области поручено проработать вопрос предоставления лесного участка для гидротехнических сооружений.

Ранее министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 году. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября стартовала дегазация второго тела свалки.

Конфликт вокруг «Ядрово»

Полигон «Ядрово» стал известен на всю страну, после того как там в марте 2018 года произошел выброс свалочного газа и к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей. В апреле на митинг против свалки вышли несколько тысяч человек, которые потребовали отставок подмосковного губернатора Андрея Воробьева и главы района Андрея Вихарева. Тогда же Арбитражный суд Москвы отклонил иск администрации района, которая в июне 2018 года потребовала остановить вывоз мусора на полигон и рекультивировать территорию. А в начале мая Волоколамский суд отклонил коллективный иск восьми жителей района, требовавших закрыть полигон.

В июне 2019 года следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ) в отношении неустановленных должностных лиц оператора полигона. На участке рядом со свалкой сотрудники областного минэкологии обнаружили прорытую траншею и искусственный пруд, в которые с полигона протекал фильтрат. Выбросы соответствовали третьему классу опасности, и сумма вреда природе оценивалась следствием в 2,6 млн руб.

22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово» на несколько сотен миллионов рублей. Его передали ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба», которое находится в введении министерства ЖКХ области.

Передача имущества ГКУ грозит выбросами газа в атмосферу, поскольку у ее персонала отсутствует необходимая квалификация, предупреждал собственник полигона. Апелляцию на решение об аресте имущества областной суд рассмотрит в конце октября.

В конце июля (после возбуждения уголовного дела в отношении оператора полигона и ареста его имущества) основным собственником ООО «Ядрово» стало ООО «Весна». Взамен своей доли в 75% предыдущий собственник «Ядрово» — компания ООО «ЦМПТ» — получил 16% в капитале «Весны». По данным СПАРК, владелец основного пакета акций «Весны» (51%) — Дмитрий Бортников. По данным газеты «Ведомости» и близкого к ФСБ собеседника РБК, он племянник директора ФСБ России Александра Бортникова.

Максим Конопко назвал историю с уголовным делом и арестом земель «попыткой рейдерского захвата» полигона со стороны областного министерства ЖКХ. По его словам, министерство пытается блокировать работы по рекультивации полигона, несмотря на то, что оформление земли под этот процесс согласовано с другими ведомствами.

РБК отправил запрос в министерство ЖКХ Московской области с вопросом о причинах отказа выделить землю для рекультивации полигона.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: суд , Бортников , Подмосковье , Свалка
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