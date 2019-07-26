Эксплуатант «Ядрово» предупредил о рисках аварии из-за решения суда

Передача судом имущества «Ядрово» московской аварийно-восстановительной службе может привести к выбросам газа в атмосферу, поскольку у ее персонала отсутствует необходимая квалификация, считает глава ООО «ЦМПТ»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Передача судом земель и имущества ООО «Ядрово» Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службе несет риски для общества, поскольку только сотрудники полигона прошли все этапы обучения работы с заводом и технологией дегазации. Об этом «Коммерсанту» сообщил учредитель ООО «ЦМПТ» (владеет 75% в ООО «Ядрово») Алексей Волошин.

Накануне Волоколамский городской суд передал службе имущество полигона на срок предварительного следствия. Волошин обратил внимание на тот факт, что в мае судья вынесла решение, что признаков правонарушения не обнаружено, а через два месяца кардинально поменяла свою позицию. «Первое, что приходит на ум, — это давление с чьей-то стороны, так как дополнительных проверок в этот период времени не проводилось», — указал он. По его словам, передача земель и имущества полигона службе несет огромные риски для населения Волоколамского района, так как только сотрудники ООО «Ядрово» обучены работе с заводом и технологией дегазации.

Работа с техникой без подготовки чревата последствиями, заявил он. «Как минимум к выбросам газа в атмосферу, как максимум к взрыву газа и пожару на полигоне», — сказал Волошин.

В ООО «Ядрово» указали, что у учреждения, которому передают имущества, нет лицензий «на необходимые для управления полигоном виды деятельности».