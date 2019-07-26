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Twitter $46 (+10,9%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,82%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Эксплуатант «Ядрово» предупредил о рисках аварии из-за решения суда
Передача судом имущества «Ядрово» московской аварийно-восстановительной службе может привести к выбросам газа в атмосферу, поскольку у ее персонала отсутствует необходимая квалификация, считает глава ООО «ЦМПТ»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Передача судом земель и имущества ООО «Ядрово» Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службе несет риски для общества, поскольку только сотрудники полигона прошли все этапы обучения работы с заводом и технологией дегазации. Об этом «Коммерсанту» сообщил учредитель ООО «ЦМПТ» (владеет 75% в ООО «Ядрово») Алексей Волошин.

Накануне Волоколамский городской суд передал службе имущество полигона на срок предварительного следствия. Волошин обратил внимание на тот факт, что в мае судья вынесла решение, что признаков правонарушения не обнаружено, а через два месяца кардинально поменяла свою позицию. «Первое, что приходит на ум, — это давление с чьей-то стороны, так как дополнительных проверок в этот период времени не проводилось», — указал он. По его словам, передача земель и имущества полигона службе несет огромные риски для населения Волоколамского района, так как только сотрудники ООО «Ядрово» обучены работе с заводом и технологией дегазации.

Фотогалерея 
Как выглядит мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье

Работа с техникой без подготовки чревата последствиями, заявил он. «Как минимум к выбросам газа в атмосферу, как максимум к взрыву газа и пожару на полигоне», — сказал Волошин.

В ООО «Ядрово» указали, что у учреждения, которому передают имущества, нет лицензий «на необходимые для управления полигоном виды деятельности».

Общество
Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»

В марте 2018 года на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Жители расположенных неподалеку населенных пунктов жаловались на ухудшение самочувствия и провели несколько массовых акций протеста. В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил иск администрации Волоколамска с требованием прекратить вывоз мусора в «Ядрово» и провести рекультивацию территории, в мае волоколамский суд отклонил и иск местных жителей, которые требовали закрыть свалку.

В начале июня стало известно, что в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК). Об этом рассказал РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

Полигон «Ядрово» планируют закрыть в 2020 году, говорил в мае министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. По его словам, проект рекультивации прошел этап общественных слушаний. После проведения экспертиз власти намерены подать заявку на включение полигона в программу рекультивации «Чистая линия».

Авторы: Юлия Выродова, Константин Нагаев
Теги: полигон, "Ядрово"
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