Полигон «Ядрово» сменил собственника

ООО «Весна» — резидент «Сколково», обладает правами на технологии глубокой переработки отходов. По данным СПАРК, совладельцами компании являются Дмитрий Бортников (доля в уставном капитале — 51%), Сергей Суханов (33%) и ООО «ЦМПТ» (16%). Компания заинтересована в создании на площадке полигона «Ядрово» промышленной установки для переработки отходов совместно с компаниями из Голландии и Щвеции, говорится в сообщении ООО «ЦМПТ», и намерена привлекать заинтересованных в развитии таких технологий через «Сколково». «Мы хотим стать единым окном, в которое могут обращаться как потенциальные заказчики услуг в области обращения с ТКО, так и авторы идей и новых технологий», — поясняют в компании.

В начале июня РБК узнал, что в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), так как на земельном участке сотрудники областного минэкологии обнаружили прорытую траншею и искусственный фильтрационный пруд, куда со свалки протекал фильтрат. Площадь разлива составила 230 кв. м, объем утечки — 137 куб. м, а сумма ущерба окружающей среде оценивалась следствием в 2,6 млн руб.

Волоколамский городской суд по просьбе СКР 22 июля арестовал земельные участки у полигона «Ядрово» и оборудование ООО «Ядрово», оператора свалки. Теперь отвечать за рекультивацию будут власти региона: земли, оборудование и производственные помещения ООО переданы в пользование Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (МОС АВС).

Ранее администрация Волоколамска требовала через суд прекратить вывоз мусора в «Ядрово» и рекультивировать территорию свалки, но арбитраж и затем апелляционная инстанция эти иски отклонили. Как сообщили РБК в «Ядрово», решение Волоколамского городского суда об аресте имущества оператора еще не вступило в силу.

«Оно не соответствует ни закону, ни нормальной логике и обязательно будет обжаловано», — заявил представитель оператора. По его словам, рассмотрение ходатайства Следственного комитета о наложении ареста прошло с явным нарушением процессуальных норм. В частности, утверждают в компании, суд не уведомил собственника о поступившем ходатайстве и представители компании были лишены возможности высказать свою точку зрения и оспорить позицию СК.

По словам представителя «Ядрово», стоимость арестованного имущества компании составляет несколько сотен миллионов рублей, что значительно превышает возможные претензии СК, который оценивает ущерб окружающей среде в 2,5 млн руб. «Мы уверены, что апелляционная инстанция учтет эти и другие аргументы и отменит решение Волоколамского городского суда», — заключил представитель оператора.

В министерстве ЖКХ Подмосковья в среду сообщили, что все дальнейшие действия по рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья будут приниматься по согласованию с общественностью. Ведомство также пообещало до завершения рекультивации обеспечить совместно с МОС АВС безаварийную эксплуатацию полигона.