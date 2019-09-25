На подмосковном полигоне «Ядрово» начали дегазацию второго участка

В Подмосковье на мусорном полигоне «Ядрово» начались работы по дегазации нового участка, что вероятно приведет к возникновению неприятного запаха в его окрестностях, рассказал РБК глава Волоколамского района Михаил Сылка.

«Сегодня стичером были сделаны первые проколы. Весь газ будет выведен на основной факел (для сжигания газа — РБК). Во время проведения работ в городе возможен неприятный запах. Работы, по словам собственника полигона, завершатся через 30-40 дней. Регулярно будем выезжать на полигон, чтобы вместе с общественниками контролировать ход работ», — рассказал он РБК.

Советник главы района Артем Любимов добавил, что компания Multriwell начала дегазацию второго тела свалки, несмотря на то, что апелляция по делу об аресте имущества ООО «Ядрово» еще не состоялась.

Он отметил, что в отличие от дегазации первого тела, которая началась после массовых протестов, дегазация нового участка началась задолго до его заполнения. Это, по словам Любимова, нужно, чтобы избежать повторения истории с выбросами свалочного газа.

В апреле 2017 года начали поступать первые жалобы жителей города на неприятный запах от свалки. После выброса свалочного газа в «Ядрово» в марте 2018 года жители расположенных неподалеку населенных пунктов пожаловались на плохое самочувствие и организовали несколько массовых акций протеста. Местные власти пообещали провести рекультивацию полигона и закрыть свалку к 2020 году. В отношении сотрудников ООО «Ядрово» волоколамские следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.