Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

«Мусорные хабы» будут получать деньги за вывоз отходов с населения и бизнеса и платить организациям, собирающим ТБО. Это должно сподвигнуть сортировать мусор и решит проблему нелегальных свалок, уверен бизнес-омбудсмен

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов и его Институт экономики роста призывают изменить финансовую схему обращения с отходами. Сборы за вывоз мусора, собираемые с населения и бизнеса, они предлагают направлять в бюджеты «мусорных хабов», которые будут заниматься сбором, сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас платежами распоряжаются региональные операторы.

«Оперировать деньгами должен хаб. Принципиально поменять схему финансирования. Потому что сегодня деньги получает региональный оператор, который отвечает за всю цепочку, но не заинтересован в конкретных результатах», — сказал Титов журналистам в среду, 9 октября.

По задумке Титова, хабы должны создаваться на базе частно-государственного партнерства. Они будут принимать, сортировать и перерабатывать отходы, а также утилизировать «хвосты» — то, что нельзя переработать.

Хабы должны платить сборщикам мусора за привезенные отходы. «Так все будут заинтересованы довезти мусор до полигона», — пояснил Титов.

За несортированный мусор, по его задумке, следует установить более низкий тариф, чем за раздельный, чтобы повысить коммерческую привлекательность сортировки.