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Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
«Мусорные хабы» будут получать деньги за вывоз отходов с населения и бизнеса и платить организациям, собирающим ТБО. Это должно сподвигнуть сортировать мусор и решит проблему нелегальных свалок, уверен бизнес-омбудсмен
Фото: Sea Seakleng / AP

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и его Институт экономики роста призывают изменить финансовую схему обращения с отходами. Сборы за вывоз мусора, собираемые с населения и бизнеса, они предлагают направлять в бюджеты «мусорных хабов», которые будут заниматься сбором, сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас платежами распоряжаются региональные операторы.

«Оперировать деньгами должен хаб. Принципиально поменять схему финансирования. Потому что сегодня деньги получает региональный оператор, который отвечает за всю цепочку, но не заинтересован в конкретных результатах», — сказал Титов журналистам в среду, 9 октября.

По задумке Титова, хабы должны создаваться на базе частно-государственного партнерства. Они будут принимать, сортировать и перерабатывать отходы, а также утилизировать «хвосты» — то, что нельзя переработать.

Хабы должны платить сборщикам мусора за привезенные отходы. «Так все будут заинтересованы довезти мусор до полигона», — пояснил Титов.

За несортированный мусор, по его задумке, следует установить более низкий тариф, чем за раздельный, чтобы повысить коммерческую привлекательность сортировки.

Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки. Часто мусор обнаруживается «в ближайших лесах».

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Потребуется менять закон

Сейчас закон наделяет региональных операторов полномочиями по сбору платежей за вывоз и обработку мусора, напомнил присутствовавший на мероприятии гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В дальнейшем они должны либо самостоятельно тратить эти деньги на обработку и утилизацию отходов, либо платить операторам соответствующих инфраструктурных объектов, которые это делают, отметил он.

Чтобы реализовать предложение Титова, потребуется менять действующую сейчас схему.

«Сегодня было предложение, что такими операторами [сборов] должны выступить комплексы по переработке отходов, которые должны, получив деньги у регионального оператора, либо самостоятельно потратить, либо распределить в свои цепочки среди соисполнителей», — сказал Буцаев. Он подчеркнул, что «региональный оператор как структура, наделенная правом сбора денег, не должна быть единственным лицом, которое выполняет все функции, связанные с обработкой и утилизацией отходов».

Буцаев напомнил, что строительство аналогов хабов, о которых говорит Титов, уже запланировано. По его словам, по всей стране необходимо построить 200–220 комплексов по переработке отходов.

В настоящее время, по словам директора Института экономики роста им. Столыпина Анастасии Алехнович, в России перерабатывается только 7% отходов. В Германии процент переработки составляет 47%, в Австралии — 30%, в США — 24%. По информации ТАСС, лидером этой отрасли является Швеция, где перерабатывают до 99% ТБО.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Борис Титов, раздельный сбор мусора, экология
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