Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»

Волоколамский городской суд удовлетворил ходатайство СК об аресте земельных участков у полигона Ядрово и оборудования компании-оператора свалки. Теперь отвечать за ее рекультивацию будут власти региона

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О том, что Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора мусорного полигона «Ядрово», говорится в постановлении суда от 22 июля, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба» на срок предварительного следствия до 7 сентября этого года.

Под арест попали несколько участков, уплотнитель для мусорных полигонов, мини-завод по сжиганию газа, насосная станция, весы для взвешивания автомобилей при въезде на полигон, система видеонаблюдения и шлагбаум.

В июне Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске.