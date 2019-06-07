СК возбудил уголовное дело из-за утечки с мусорного полигона «Ядрово»

Волоколамские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Ядрово» за разлив фильтрата на свалке. Ранее подмосковные власти пообещали закрыть мусорный полигон, из-за выбросов с которого пострадали дети

Полигон «Ядрово» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщил РБК близкий к следствию источник и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Сотрудникам полигона вменяется разлив фильтрата на земельном участке в неразграниченной госсобственности по соседству с участками, занятыми полигоном. Сумма вреда окружающей среде оценивается следствием в 2,6 млн руб. 23 марта в ходе внеплановой выездной проверки минэконологии области осмотр территории свалки показал прорытую траншею и выкопанный искусственный фильтрационный пруд, в которые с территории полигона попадал фильтрат. Площадь разлива составила 230 кв. м, объем утечки составил 137 куб. м, утверждают следователи.

Пробы жидкого отхода, собранные 23 и 27 марта в канаве вблизи свалки, соответствуют третьему классу опасности («фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный»), говорит источник близкий к следствию. Нарушения по ч. 2 ст. 247 УК наказываются штрафом в размере до 300 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Отрадно, что следственные органы отреагировали на наши обращения, — заявил Любимов РБК. — Считаю, что все это стало возможным благодаря совместной работе общественности и главы округа».

«Мне об этом ничего не известно», — заявил РБК генеральный директор ООО «Ядрово» Алексей Сулимов.