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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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СК возбудил уголовное дело из-за утечки с мусорного полигона «Ядрово»
Волоколамские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Ядрово» за разлив фильтрата на свалке. Ранее подмосковные власти пообещали закрыть мусорный полигон, из-за выбросов с которого пострадали дети
Полигон «Ядрово» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщил РБК близкий к следствию источник и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Сотрудникам полигона вменяется разлив фильтрата на земельном участке в неразграниченной госсобственности по соседству с участками, занятыми полигоном. Сумма вреда окружающей среде оценивается следствием в 2,6 млн руб. 23 марта в ходе внеплановой выездной проверки минэконологии области осмотр территории свалки показал прорытую траншею и выкопанный искусственный фильтрационный пруд, в которые с территории полигона попадал фильтрат. Площадь разлива составила 230 кв. м, объем утечки составил 137 куб. м, утверждают следователи.

Пробы жидкого отхода, собранные 23 и 27 марта в канаве вблизи свалки, соответствуют третьему классу опасности («фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный»), говорит источник близкий к следствию. Нарушения по ч. 2 ст. 247 УК наказываются штрафом в размере до 300 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Отрадно, что следственные органы отреагировали на наши обращения, — заявил Любимов РБК. — Считаю, что все это стало возможным благодаря совместной работе общественности и главы округа».

«Мне об этом ничего не известно», — заявил РБК генеральный директор ООО «Ядрово» Алексей Сулимов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

В марте 2018 года произошел выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» недалеко от Волоколамска. Митинг против мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье собрал в апреле несколько тысяч человек. Участники акции требовали отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы района Андрея Вихарева (его предшественник Евгений Гаврилов был уволен еще в марте из-за мусорных протестов).

К свалке подавали несколько исков администрация Волоколамска и местные жители. В частности, середине апреля Арбитражный суд Москвы отклонил иск администрации города, которая в июне 2018 года потребовала остановить вывоз мусора на полигон и рекультивировать территорию. А в начале мая суд в Волоколамске отклонил коллективный иск восьми жителей города, которые потребовали закрыть мусорный полигон.

Полигон «Ядрово» в Волоколамске закроют в 2020 году, в середине этого мая пообещал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. Проект рекультивации уже прошел этап общественных слушаний, утверждал он. После экологической экспертизы и Мособлгосэкспертизы власти подадут заявку на включение мусорного полигона в федеральную программу по рекультивации «Чистая линия».

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: мусор, ТБО, "Ядрово", Волоколамск, ГСУ СКР, Подмосквье
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Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
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