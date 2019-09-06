Борис Джонсон рискнет креслом ради Brexit

Как британский премьер ответит на запрет выхода из ЕС без предварительного соглашения

Борис Джонсон проиграл парламенту битву за Brexit без сделки. Победа противников премьера может отсрочить выход страны из ЕС еще на три месяца и развалить действующее правительство

Борис Джонсон (Фото: Roger Harris / Reuters)

Что решила палата общин

Поздним вечером в среду, 4 сентября, палата общин Великобритании приняла законопроект, запрещающий правительству выйти из Евросоюза без предварительного соглашения 31 октября (нынешняя дата Brexit). Билль обязывает премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона просить у ЕС переноса даты Brexit на 31 января 2020 года, если он не сможет до 19 октября договориться об условиях упорядоченного выхода из ЕС.

Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Джонсон был против законопроекта. Ожидается, что билль будет принят в палате лордов до конца недели и утвержден королевой Елизаветой II 9 сентября.

Обсуждение законопроекта шло с 3 сентября. Среди тех, кто поддержал его вынесение на голосование, был 21 депутат правящей Консервативной партии, включая внука Уинстона Черчилля Николаса Соамса. Джонсон временно приостановил их членство во фракции тори, еще один депутат, Филлип Ли, вышел из партии по собственному желанию. В четверг о намерении уйти с поста министра и депутата заявил брат премьер-министра Джо Джонсон.

Таким образом, Борис Джонсон больше не контролирует большинство в палате общин: у консерваторов и поддерживающей правительство Демократической юнионистской партии Северной Ирландии 296 мандатов с правом голоса, а у противников — 343.

Почему взбунтовались депутаты

Еще в июле Борис Джонсон пользовался поддержкой большинства членов партии. Он был избран ее лидером и премьер-министром Британии при поддержке большинства членов Консервативной партии, а также большинства депутатов из фракции тори. В качестве своего главного предвыборного обещания Джонсон открыто декларировал намерение вывести страну из ЕС до 31 октября. Однако несколько депутатов-консерваторов заявили сразу после избрания премьера, что не допустят Brexit без предварительного соглашения. Против выхода из ЕС без договора последовательно выступают и оппозиционные партии, в частности левоцентристская Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином.

Депутаты решили дать Джонсону шанс договориться с Евросоюзом о соглашении по Brexit, но тот не смог добиться подвижек. В частности, он не смог получить от Брюсселя уступок насчет сохранения прозрачности границы между Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) и Ирландией (член ЕС).

На прошлой неделе Джонсон принял решение сократить время работы парламента, ограничив возможность депутатов помешать правительству вывести Британию из ЕС без соглашения. Поэтому парламентарии представили законопроект, препятствующий выходу Британии без соглашения. По словам депутатов, это единственная возможность избежать хаотичного Brexit, который приведет к серьезным экономическим издержкам.

Джонсон считает, что этот билль подрывает позицию правительства на переговорах с Брюсселем. Ведь если в Евросоюзе знают, что британцы не готовы на Brexit любой ценой, то будут предлагать заведомо менее выгодные условия. «[Парламент] проголосовал за то, чтобы не дать [правительству] продолжить какие-либо серьезные переговоры [с ЕС]», — сказал Джонсон в среду.

Электорат тори и рядовые члены партии поддерживают Джонсона. Согласно опросу YouGov, 61% избирателей, которые симпатизируют консерваторам, считает, что выступившие против Brexit без соглашения депутаты-тори должны быть изгнаны из партии. Большинство членов Консервативной партии готовы к Brexit без предварительных договоренностей.

Хроника действий Британии по выходу из ЕС Июнь 2016 года — 52% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС. Январь 2017 года — премьер-министр Тереза Мэй обещает вывести Британию из двух ключевых институтов ЕС — Европейского единого рынка (ЕЕР) и Таможенного союза ЕС, что означает жесткий вариант Brexit. Март 2017 года — Британия запускает механизм выхода из ЕС. Дата Brexit назначена на 31 марта 2019 года. Июнь 2017 года — в Британии прошли внеочередные парламентские выборы. На них 82% избирателей поддержали силы, которые выступали за выход из ЕС и ЕЕР, — Консервативную и Лейбористскую партии. При этом в своем предвыборном манифесте лейбористы указали, что выход из ЕС без сделки стал бы наихудшим из всех сценариев. Ноябрь 2018 года — Тереза Мэй достигла соглашения с ЕС, которое позволило бы Британии покинуть ЕЕР и Таможенный союз. Согласно договоренностям, Лондон и Брюссель должны были согласовать будущее экономических отношений и других вопросов в переходный период, который продлился бы как минимум до 2021 года. Январь—март 2019 года — депутаты палаты общин три раза подряд проголосовали против соглашения Мэй, не предложив ни одной альтернативы договоренностям премьера. Дата Brexit отсрочена сначала до 12 апреля, потом — до 31 октября. Лето 2019 года — Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера тори и премьера после провала с реализацией Brexit. На посту главы правительства ее сменил Борис Джонсон, заявивший о готовности выйти из ЕС без соглашения.

Как Джонсон намерен действовать дальше

Премьер заявил, что все еще привержен цели покинуть Евросоюз до 31 октября. Если обе палаты запретят Brexit без соглашения, Джонсон намерен провести внеочередные выборы до конца октября, то есть до даты Brexit.

«Если выборы состоятся в середине октября и если консерваторы получат большинство, тогда у Джонсона будет возможность поменять законопроект об отсрочке, а также он получит мандат народа на выход из ЕС без сделки 31 октября», — пояснила РБК эксперт аналитического центра Open Europe Анна Надибаидзе.

При этом у Джонсона остается мало времени, чтобы провести выборы, отмечает Надибаидзе. «По закону надо распустить парламент за 25 рабочих дней до голосования, то есть, чтобы провести выборы 15 октября, надо распускать парламент уже на следующей неделе», — отметила она.

Что может помешать планам премьера

Гарантий, что депутаты согласятся проводить выборы 15 октября, как этого хочет Джонсон, нет. Согласно британскому законодательству досрочные выборы могут быть объявлены только при согласии двух третей палаты общин (434 из 650 депутатов). Это дает оппонентам премьера возможность заблокировать проведение новых выборов до 31 октября. «Оппозиция может просто продолжать голосовать против выборов, чтобы они прошли после 19 октября, и тогда у Джонсона не будет выбора — он должен будет просить отсрочку у ЕС или не соблюдать свои обещания [по выходу из ЕС 31 октября]», — констатирует Надибаидзе.

В среду палата общин проголосовала против проведения новых выборов: за них высказались 298 депутатов, 56 проголосовали против, остальные воздержались. При этом лидер лейбористов Джереми Корбин допустил, что поддержит решение о новых выборах после того, как будет принят законопроект об отсрочке Brexit.

Согласно последним опросам компании YouGov, за правящую Консервативную партию намерены проголосовать 33% британцев, за лейбористов — 22%. Центристскую партию «Либеральные демократы» поддерживает 21% респондентов, евроскептиков из Партии Brexit — 12%. За Партию «зеленых» готовы отдать свои голоса 7% британцев.

Успех Джонсона на выборах будет зависеть от того, насколько ему удастся привлечь избирателей, поддерживающих выход из ЕС, отмечает профессор политических наук в Университете Стратклайда Джон Кертис. По его словам, тори необходимо завоевать доверие британцев, которые намерены голосовать за Партию Brexit.