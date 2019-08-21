Следствие учетверило претензии к Магомедовым

Совладельцу группы «Сумма» и его брату предъявлены обвинения в окончательной редакции

Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и экс-сенатору Магомеду Магомедову вменили еще два эпизода мошенничества, сумма ущерба по делу увеличилась до ₽11 млрд. В нем почти тысяча томов, бизнесменам грозит до 25 лет тюрьмы

Магомед Магомедов и Зиявудин Магомедов (слева направо) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Как расширено обвинение Магомедовых

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову: им добавили еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла в четыре раза, до 11 млрд руб. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердил эти данные.

Магомедовым вменяются девять эпизодов особо крупного мошенничества (ст. 159 УК) и создание организованного преступного сообщества (ОПС) (ст. 210 УК), уточнил источник. Изначально братьям вменяли семь эпизодов хищений. Помимо появления двух новых эпизодов возросли суммы ущерба по прежним, добавил собеседник РБК. Изначально ущерб от действий бизнесменов следователи оценивали в 2,5 млрд руб. Магомедовым грозит до 25 лет лишения свободы.

С новыми документами следователь Николай Будило ознакомил Магомедовых в понедельник, 19 августа. «Завтра, 21-го, планируют объявить об окончании следствия», — уточнил источник.

Как начиналось дело

Расследование началось в 2014 году; в марте 2018 года Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде; о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге (МВД считает, что входящая в «Сумму» компания «Интэкс» фальсифицировала исполнительную документацию по соответствующему контракту); о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании (по версии МВД, входящая в «Сумму» компания «Глобалэлектросервис» ввела ФСК в заблуждение насчет стоимости строительства подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь»); о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Магомеду Магомедову дополнительно вменялся незаконный оборот оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет (сам он называл его сувенирным и непригодным к стрельбе).

Спустя полгода МВД объявило, что Магомедовых подозревают также в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», таким образом, сумма претензий выросла до 2,8 млрд руб.

На заседаниях по мере пресечения Магомедовым упоминались и другие возможные преступления. Так, следствие предъявляло протокол допроса бывшего замгендиректора ОЗК Владимира Смирнова, который заявлял, что Магомедовы передавали ему угрозы «уничтожить его медийно и процессуально» через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова.

В деле были утверждения, что Зиявудин Магомедов фиктивно нанял в компанию FESCO Дмитрия Шохина — сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Нашли ли эти сведения отражение в окончательном обвинении, неизвестно.

Кроме того, МВД расследует дело против бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева — его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова с помощью бойцов принадлежащего Магомедовым клуба Eagles MMA.

Также следователи упоминали, что налоговые органы Франции имеют претензии к бывшей супруге Зиявудина Магомедова — Ольге Магомедовой; защита бизнесмена уточняла, что дело относится не к ней, а к компании, управляющей ее активами.

Как уголовное преследование повлияло на активы Магомедовых

Спустя полгода после ареста, в октябре 2018 года, братья Магомедовы продали за $750 млн свой крупнейший актив — 25,5% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Покупателем выступила «Транснефть», которая стала контролирующим акционером портового оператора. Но эти деньги бизнесмены до сих пор не получили — средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Дело в том, что согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса (наложение ареста на имущество) арест денежных средств обвиняемых возможен для обеспечения исполнения будущего приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или конфискации имущества.

Арест должен быть соразмерен нанесенному ущербу, а исходя из предъявленных обвинений он выглядит несоразмерным, говорил тогда РБК адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 2,8 млрд руб. По курсу ЦБ на 20 августа $750 млн соответствуют около 50 млрд руб., что почти в пять раз выше даже уточненных претензий следствия в 11 млрд руб.

Часть денег от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина Магомедова (он вместе с братом владел долей в НМТП пополам) — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), рассказывал РБК его знакомый. А из-за ареста счетов он может утратить контроль и над этим активом, добавлял источник. В январе 2019 года стало известно, что структура сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб., и сейчас она продолжает судиться за якутскую компанию.

В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд, через год оно сократилось вдвое, до $550 млн, из-за того что от его бизнес-империи почти ничего не осталось.

Когда дело дойдет до суда

По закону за стадией следственных действий следует ознакомление с материалами дела — сначала потерпевших, а затем и обвиняемых. В деле Магомедовых почти тысяча томов. С учетом его объема, а также количества потерпевших, обвиняемых (по меньшей мере 16 человек) и их защитников ознакомление будет длиться не менее полугода, а в худшем случае — до года или полутора лет, считает знакомый с ходом расследования собеседник РБК. Однако в этот период МВД сможет в любой момент возобновить следственные действия, вменив братьям новые преступные эпизоды или представив новые доказательства.

В конце сентября у Магомедовых истекает предельный 18-месячный срок содержания под стражей, предусмотренный УПК (они были арестованы в марте 2018 года). Следствие будет использовать ознакомление с делом как основание для продления стражи свыше предельного срока, говорит знакомый с ходом расследования собеседник РБК.