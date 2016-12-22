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Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева
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Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева
Общество, 19:11
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Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева, его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, семь бойцов клуба Eagles MMA напали на самбиста в июне 2017 года и попытались убить его, но им помешали прохожие. В суде следователи заявили, что мотивом для покушения стал отказ спортсмена участвовать в захвате порта в Махачкале. Адвокат Клопнева в ответ сказал, что его подзащитный не признает вину, а самого Курамагомедова, «может, видел несколько раз в зале».

Клопнев был объявлен в международный розыск 3 декабря, назначенные ему судом два месяца ареста будут исчисляться с момента его экстрадиции в Россию.

Агентство ТАСС называет Клопнева гендиректором бойцовского клуба Eagles MMA, но его адвокат заявил «Интерфаксу», что экс-менеджер группы «Сумма» не имеет к этой организации отношения. На сайте клуба сообщается, что он был основан владельцем «Суммы» Зиявудином Магомедовым.

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О том, что за нападением на Курамагомедова стоят связанные с «Суммой» люди газета «Московский комсомолец» писала в сентябре без указания источника информации. По ее данным, злоумышленники тренировались в одном зале с потерпевшим, а одним из подозреваемых стал тренер Феликс Уруджев, которого газета называет сотрудником службы быстрого реагирования группы «Сумма». Его адвокат Гаджимурад Магомедгаджиев отметил, что Курамагомедов назвал имена своих обидчиков только через полгода после нападения.

Как отмечает «Интерфакс», по делу о нападении на самбиста помимо Клопнева арестованы пять человек, еще трое получили заочный арест– предположительно, они сотрудники безопасности «Суммы».

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Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда отправили под арест в марте 2018 года, их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрата бюджетных средств при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта в Калининграде. Сумму нанесенного ими ущерба следствия оценивает в 2,8 млрд руб. В ноябре их арест продлили до 5 февраля 2019 года.

Теги: группа «Сумма» , арест
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