Мосгорсуд продлил арест братьям Магомедовым до конца сентября

Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в мошенничестве, растрате и создании организованной преступной группы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил продлить им срок содержания под стражей до 30 сентября 2019 года», — уточнили в пресс-службе.

Также до конца сентября под арестом пробудет и глава входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, который является третьим обвиняемым по делу.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под арестом с марта прошлого года. Ущерб от их действий следователи оценивают в 2,5 млрд руб. Максидова обвинили в хищении порядка 669 млн руб. Фигуранты не считают себя виновными и доводы следствия отвергают.