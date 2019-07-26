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Власть признала «болотные» перспективы выборов
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Газета
Власть признала «болотные» перспективы выборов
Газета № 115 (3070) (2607)
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Власть признала «болотные» перспективы выборов
Зачем силовики проводят обыски у оппозиционеров
Крупнейшие со времен «болотного дела» обыски и допросы оппозиционеров прошли в Москве. Собеседники в мэрии не исключают «жесткого сценария» во время готовящегося несанкционированного митинга
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ночью с 24 на 25 июля у нескольких незарегистрированных выдвиженцев на выборы в Мосгордуму прошли обыски. Силовики обыскали квартиры экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева и мундепа Митино Николая Баландина. Еще нескольких — юриста ФБК Любовь Соболь, члена Совета депутатов Тимирязевского района Юлию Галямину, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и зарегистрированного на выборы в Мосгордуму Максима Круглова — вызвали на допрос в Следственный комитет. Допросы и сообщения о новых следственных действиях поступали в течение дня 25 июля.

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Что искали в ходе обысков

Во время обысков перед силовиками была поставлена неформальная задача — доказать контакты оппозиции с представителями иностранных организаций, сказал РБК близкий к ФСБ источник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. «Если что-то подобное найдут, то сразу обвинят оппозицию в работе на средства западных НКО», — заявил близкий к спецслужбе источник.

При обысках искали агитматериалы и доказательства участия в подготовке к несогласованному митингу 27 июля. Об этом РБК рассказал, в частности, отец Дмитрия Гудкова Геннадий, которого тоже не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму.

В ситуации с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов есть два сценария, сказал РБК адвокат Алхас Абгаджава. Оппозиционеры, подвергшиеся обыскам и допросам, могут стать его фигурантами, либо оно будет прекращено за отсутствием подозреваемых.

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«Но второй вариант маловероятен, — уточнил он. — Все, кого хотят сделать подозреваемыми, уже обозначены: это вызванные на допрос и подвергшиеся обыску». Несмотря на то что обыски, как говорили их участники, были связаны с организацией незаконных митингов, два дела — административное и уголовное — взаимосвязаны. «Потому что дело возбуждено о воспрепятствовании деятельности избиркома, а, по мнению СК, это выражалось в пикетах, в организации митинга, — отметил Абгаджава. — Потому что прямых каких-то действий, которые можно было бы квалифицировать как воспрепятствование деятельности, — перерезания проводов, битья стекол, перегораживания проезда к Мосгоризбиркому — не было». По словам юриста, это преследование оппозиционеров — самое крупное со времен «болотного дела».

Чего ждать от митинга 27 июля

В субботу у здания московской мэрии должен состояться несанкционированный митинг, организованный оппозицией. К нему в ходе предыдущей акции 20 июля призвал Навальный. Мероприятие, которое его организаторы называют встречей с избирателями, не согласовано с городскими властями. Московская полиция попросила воздержаться от участия в нем.

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Собеседник, близкий к мэрии, уверен, что субботняя акция закончится разгоном митингующих. «Не зря МВД выпустило предупреждение для журналистов, которые будут там работать. Будут винтить», — сказал он.

Подключение силовиков связано с численностью прошедшего 20 июля на проспекте Сахарова согласованного митинга, на который пришло от 12 тыс. до 22 тыс. человек, уверен политолог Александр Пожалов. Он предположил, что и несанкционированная акция в субботу соберет большое количество участников.

Ситуация воспринимается так, что власть не намерена идти на уступки и предметно рассматривать обоснованность каждого отказа в регистрации, уверен Пожалов. «Голос Эллы Памфиловой, действительно готовой рассмотреть все жалобы по существу, сейчас тонет в голосе силовых предупреждений и заявлений об уголовных делах», — сказал политолог.

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«Думаю, что правоохранительные органы не допустят появления радикального актива на улице 27 июля, перехватят инициаторов и активистов протеста до их сбора, изолируют доступ к точке сбора», — допустил он.

Как оппозиционеры оспаривали отказ в регистрации

Утром в четверг должна была пройти встреча некоторых незарегистрированных выдвиженцев с главой Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаилом Федотовым. В итоге в мероприятии не приняло участие руководство СПЧ, и оно прошло не в здании президентского совета, а в штаб-квартире Московской Хельсинкской группы. Во встрече приняли участие четверо членов СПЧ, в том числе Илья Шаблинский и Николай Сванидзе.

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В Мосгоризбиркоме продолжают рассматривать жалобы недопущенных кандидатов — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Константин Янкаускас уже получили отказы на жалобы о пересмотре отказов в регистрации. У Гудкова 18,4% подписей были признаны бракованными при возможном браке 10%. Он рассказал РБК, что участники комиссии признали действительными 157 подписей, для регистрации ему нужно было оспорить не менее 542. Соболь продолжает голодовку в здании Мосгоризбиркома и требует встречи с главой ЦИК.

Ранее Памфилова провела встречу с 14 незарегистрированными оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Выдвиженцы говорили РБК, что не были удовлетворены мероприятием: хотя глава ЦИК признала, что часть подписей могла быть отсеяна незаконно, на ситуации в целом это не отразилось.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова.
При участии: Михаил Нестеркин, Виктория Степанова, Мила Харитонова.
Теги: Мосгордума , Выборы
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