Глава Севастополя сдался народному фронту

Исполняющим обязанности губернатора групнейшего города Крыма назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев

Президент России принял отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Существенную роль в смене губернатора сыграл Алексей Чалый, говорят источники РБК

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Вечером в четверг, 11 июля, Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова «по его просьбе». Временно исполняющим обязанности губернатора назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) 38-летний Михаил Развожаев.

Развожаев сможет больше года возглавлять регион. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав» выборы глав регионов проводятся только в единый день голосования и они должны быть назначены не менее чем за 90 дней до него.

Развожаев с 2008 года работал на различных руководящих должностях в администрации Красноярского края. С 2012 по 2014 год был вице-губернатором края, в июле 2014 года стал советником министра по делам Северного Кавказа, а спустя четыре месяца — заместителем министра.

Почему сняли Овсянникова

Дмитрия Овсянникова неоднократно называли «кандидатом на вылет» в рейтингах губернаторов. В мае этого года в закрытом социологическом исследовании, проведенном для Кремля, он был включен в четверку глав регионов, где наибольший запрос на смену местной власти, у него оказался один из самых низких показателей доверия жителей. Претензии к нему были связаны с «конфликтным характером его взаимодействия» с основными политическими игроками Севастополя, в частности с бывшим «народным мэром», депутатом городского законодательного собрания Алексеем Чалым, с конфликтами с предпринимательским сообществом и неудачными решениями правительства города в сфере имущественных и земельных отношений, отмечалось в выводах исследования.

Отставку Овсянникова Чалый в разговоре с РБК назвал «безусловным благом» для Севастополя. «Думаю, что оценку деятельности этой группы товарищей, Овсянникова и его команды, должны дать правоохранительные органы», — добавил он. Их конфликт длился не один год. В прошлом году депутаты, поддерживающие Чалого, блокировали принятие бюджета города из-за несогласия с позицией регионального правительства — в итоге законопроект был принят только с третьей попытки.

Решение об отставке Овсянникова обсуждалось в Кремле как минимум с начала лета, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Ключевыми причинами были недоговороспособность губернатора и внутриэлитный конфликт в регионе — прежде всего с Чалым, уточняет собеседник РБК.

«Немаловажно и то, что, будучи членом «Единой России», Овсянников умудрился поссориться и с партией», — говорит источник РБК. Изначально, по словам близкого к Кремлю собеседника РБК, планировалось «решить вопрос» с отставкой главы Севастополя до 15 июня, но затем его уход отложили. 18 июня с резкой публичной критикой севастопольских властей выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Причиной стало то, что городские службы снимали билборды с изображением кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя от «Единой России».

Решение об отставке главы Севастополя было принято около десяти дней назад, уточняет близкий к Кремлю собеседник. В Кремле, по словам источника РБК, пришли к выводу, что «дальнейшее нахождение Овсянникова на губернаторском посту могло оказать непоправимое деструктивное воздействие на регион»: «И в первую очередь — на управляемость, на прохождение и реализацию сигнала из федерального центра».

Существенную роль в уходе Овсянникова сыграл Чалый, утверждают два источника, близких к администрации президента. Он постоянно жаловался на губернатора на очень высоком уровне, говорят оба собеседника РБК. При этом ряд соратников Чалого были включены в предвыборный список «Единой России» на выборах в заксобрание. Партия власти хотела выдвинуть и самого Чалого, но тот отказался из-за того, что Овсянников продолжал оставаться во главе региона, говорит еще один источник, близкий к Кремлю. 8 июля стало известно, что и сам Чалый подал документы для участия в кампании в качестве самовыдвиженца.

Алексей Чалый (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В администрации президента также были опасения, что внутриэлитный конфликт негативно скажется на результатах единороссов на этих выборах, утверждает один из источников РБК. При этом рейтинг партии в регионе выше среднего по стране: по опросам ФОМ, на начало июня за «Единую Россию» готовы были проголосовать 42% севастопольцев, уточняет собеседник РБК.

Турчак уже назвал отставку Овсянникова закономерной. «На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы», — передает его слова пресс-служба «Единой России».

На встрече с корреспондентом РБК в конце июня Овсянников рассказывал о своих долгосрочных планах на губернаторском посту. Но при этом на вопрос о том, планирует ли он идти на выборы по окончании срока, губернатор ответил: «Почему бы не ограничиться одним сроком, мне пока нравится идея с одним сроком».

Овсянников был назначен врио главы Севастополя в 2016 году, в 2017-м выиграл выборы с результатом 71%. До назначения главой города Овсянников был заместителем федерального министра промышленности и торговли.

Его отставку нельзя назвать неожиданной, считает политолог Ростислав Туровский. В городе сложилась устойчивая конфликтная ситуация, и она непосредственно ассоциировалась с именем губернатора, уверен он. Овсянников не смог справиться с планом приватизации в регионе, напомнил Туровский: «Там шла борьба за землю, прежде всего имеющую курортную ценность, и с этим были неразрешимые проблемы».

Почему назначили Развожаева

«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей», — прокомментировал свою новую должность через Instagram Развожаев.

«Он очень хорошо зарекомендовал себя в бытность врио главы Хакасии, когда поддержал управляемость региона, кроме того, Развожаев является выпускником школы кадрового резерва», — сказал РБК источник, близкий к Кремлю.

В октябре 2018 года Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио губернатора Хакасии. Президент попросил его поработать в республике месяц, взять ситуацию под контроль, и пообещал впоследствии вернуть в Москву. Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября 2018 года. Во втором туре должны были принять участие два получивших большинство в первом — глава региона Виктор Зимин, который баллотировался от «Единой России», и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За два дня до тура Зимин снял свою кандидатуру, и оппонентом Коновалова стал эсэр Андрей Филягин, а впоследствии и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Оба в итоге снялись с выборов. В результате Коновалов был единственным кандидатом на выборах и выиграл их с результатом 57,57%. После выборов в Хакасии Развожаев стал руководителем исполкома ОНФ. В 2017 году он участвовал в «школе губернаторов» — в программе подготовки президентского кадрового резерва при РАНХиГС.

По мнению Туровского, Развожаев был одним из первых в кремлевском «шорт-листе будущих губернаторов», поскольку уже успел побывать исполняющим обязанности главы региона.

В Севастополе он, как и ранее в Хакасии, выступит в роли назначенного центром организатора избирательной кампании — на этот раз речь идет о сентябрьских выборах в городское заксобрание, говорит Туровский. «Исходя из этих результатов, федеральный центр будет принимать решения о продолжении его работы в регионе», — сказал он. Также Развожаеву предстоит заняться «перезагрузкой внутриэлитных отношений» и восстановлением связи с «Единой Россией». «Если ему удастся сыграть роль политического руководителя и если результаты выборов устроят федеральный центр, то он сможет спокойно выходить на выборы губернатора», — предположил политолог.