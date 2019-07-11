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Экс-народный мэр Севастополя счел «крупным воровством» работу Овсянникова

Экс-народный мэр, бывший исполняющий обязанности главы Севастополя Алексей Чалый в разговоре с РБК назвал «безусловным благом» для города отставку действующего губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Думаю, что оценку деятельности этой группы товарищей, Овсянникова и его команды, должны дать правоохранительные органы, это не игрушки, а крупное воровство», — заявил он.

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При этом, комментируя назначение на должность врио губернатора Михаила Развожаева, он добавил, что ничего определенного по этой кандидатуре сказать не может. Чалый рассказал, что встречался с ним один раз. «Встреча состоялась, когда Развожаев приезжал в Севастополь пару недель назад в качестве руководителя исполкома ОНФ», — отметил Чалый.

«Конечно, надежды всегда есть. Я надеюсь, что на этот раз это будет человек, который будет относиться к городу с любовью, желанием что-то делать, а не просто из него что-то вытащить», — отметил бывший и.о. главы Севастополя.

На вопрос, готов ли он помогать новому врио со своей стороны, Чалый ответил, что готов помочь, если его попросят, но «навязываться точно не будет». «Ни давить, ни навязываться, ни участвовать как-либо в этом процессе я не собираюсь», — заключил он.

Президент России Владимир Путин сменил Овсянникова на Развожаева вечером 11 июля. О причинах принятия такого решения не сообщалось.

Теги: Алексей Чалый, Дмитрий Овсянников, Губернатор, смена главы, Севастополь
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