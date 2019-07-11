Экс-народный мэр Севастополя счел «крупным воровством» работу Овсянникова

Экс-народный мэр, бывший исполняющий обязанности главы Севастополя Алексей Чалый в разговоре с РБК назвал «безусловным благом» для города отставку действующего губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Думаю, что оценку деятельности этой группы товарищей, Овсянникова и его команды, должны дать правоохранительные органы, это не игрушки, а крупное воровство», — заявил он.

При этом, комментируя назначение на должность врио губернатора Михаила Развожаева, он добавил, что ничего определенного по этой кандидатуре сказать не может. Чалый рассказал, что встречался с ним один раз. «Встреча состоялась, когда Развожаев приезжал в Севастополь пару недель назад в качестве руководителя исполкома ОНФ», — отметил Чалый.

«Конечно, надежды всегда есть. Я надеюсь, что на этот раз это будет человек, который будет относиться к городу с любовью, желанием что-то делать, а не просто из него что-то вытащить», — отметил бывший и.о. главы Севастополя.