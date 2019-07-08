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Топ-менеджеры Шереметьево пакуют чемоданы
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Газета
Топ-менеджеры Шереметьево пакуют чемоданы
Газета № 101 (3056) (0807) Общество,
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Топ-менеджеры Шереметьево пакуют чемоданы
Прокуратура объявила об увольнениях в сервисной «дочке» крупнейшего российского аэропорта
После прокурорской проверки причин «багажного коллапса» в аэропорту Шереметьево были уволены глава «Шереметьево Хэндлинг» Андрей Никулин и три других топ-менеджера этой компании. Они «не справились с трудовыми обязанностями»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кого наказали за «багажный коллапс» в Шереметьево

Ряд руководителей «дочки» Шереметьево «Шереметьево Хэндлинг», ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества», — говорится в сообщении ведомства. По данным СПАРК, гендиректором «Шереметьево Хэндлинг» с 3 августа 2018 года был Андрей Никулин, который также является первым заместителем гендиректора Международного аэропорта Шереметьево. Представитель Шереметьево пока не ответил на вопрос РБК, сохранит ли Никулин пост в головной компании.

Новым руководителем «Шереметьево Хэндлинг» назначена другой заместитель гендиректора аэропорта Александра Яковлева, которая отвечает за персонал. Перед ней поставлена задача «в предельно сжатые сроки выстроить работу аэропорта по транспортировке багажа в пиковые летние нагрузки», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В общей сложности правоохранительные органы возбудили 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Однако, по данным транспортной прокуратуры, в Шереметьево уже увеличили число сотрудников багажной службы — наняли 200 человек, а также привлекли к работе 300 «сотрудников партнерских компаний».

В пресс-службе Шереметьево подтвердили, что проводят комплекс мер для стабилизации сроков обработки багажа: «Обеспечены сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные». Представители аэропорта оказывают всестороннее содействие прокуратуре, предоставляя все необходимые документы и информацию, добавили в пресс-службе.

В Шереметьево начали внутреннюю проверку из-за задержек багажа
Общество

Почему Шереметьево не справилось

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. Тогда пассажиры сообщали, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать 1,5–2 часа. Некоторые уверяли, что ожидали выдачи больше четырех часов. У «Шереметьево Хэндлинг» изначально была «сырая программа» по распределению кадровых ресурсов, сказал РБК сотрудник компании — клиента Шереметьево. «Не удавалось просчитать, куда направлять бригады, сколько нужно сотрудников, исходя из количества пассажиров на борту и числа багажа, какая техника должна подъехать», — добавил он. 5 июня гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что к проблемам привели изменения в технологии процесса обработки багажа и быстрое развитие аэропорта. «Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить», — сказал он.

Транспортная прокуратура, которая еще в начале июня проводила проверку, установила, что «Шереметьево Хэндлинг» некачественно спланировала работу. Ведомство предписало компании устранить выявленные нарушения, а также вынесло представления в отношении Шереметьево и авиакомпаний «Аэрофлот» и «Северный ветер», летающих из этого аэропорта.

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Общество

Однако в конце июня в Шереметьево случился еще один коллапс. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта 30 июня, там скопилось около 1,5 тыс. «единиц багажа», который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами, полчаса не работала багажная лента. Источники РБК в авиакомпаниях, летающих из Шереметьево, сообщали, что проблема еще серьезнее: за 29 и 30 июня, по их данным, в аэропорту скопилось около 9 тыс. мест багажа.

После этого Генпрокуратура объявила еще об одной проверке аэропорта — вместе с транспортной прокуратурой. Комиссия продолжит работу в Шереметьево, говорится в сообщении транспортной прокуратуры от 5 июля.

Крупнейший клиент Шереметьево — авиакомпания «Аэрофлот» — ранее сама обрабатывала багаж. Однако в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу был открыт новый терминал B, в нем багаж стала обслуживать компания «Шереметьево Хэндлинг». Постепенно ей стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах, полностью процесс был завершен как раз в мае 2019 года. С открытием нового терминала аэропорт нарастил пассажиропоток на международных перевозках на 11,6% (до 24,7 млн пассажиров в год), на внутренних — на 17,7% (до 21,1 млн человек в год).

В субботу, 6 июля, после совещания по ситуации с багажом в Шереметьево министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что «кардинального улучшения» можно ждать только к середине августа. К 10 июля аэропорт должен представить утвержденный план мероприятий.

Дитрих указал также на недостаточную проработку процесса передачи обязанностей по обслуживанию багажа от «Аэрофлота» к «Шереметьево Хэндлинг» и на плохую организацию работы с персоналом. РБК направил запрос в пресс-службы Шереметьево и «Аэрофлота».

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева.
Теги: Шереметьво , багаж , Аэропорт
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