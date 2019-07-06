Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа

«Кардинального улучшения» работы багажной службы аэропорта ведомство ожидает только к середине августа

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ситуация с обработкой багажа в московском аэропорту Шереметьево будет улучшаться, «кардинального улучшения» в Минтрансе ожидают к середине августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса, поступившем в РБК после совещания с участием министра транспорта Евгением Дитрихом.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — цитирует пресс-служба министра транспорта Евгения Дитриха.

По его словам, утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации аэропорт должен представить к 10 июля.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. Тогда пассажиры сообщали о задержках с выдачей багажа на несколько часов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку, а гендиректор Шереметьево Михаил Василенко пояснял, что к проблемам привели изменения в технологии процесса обработки багажа и быстрое развитие аэропорта.