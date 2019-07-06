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Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа
«Кардинального улучшения» работы багажной службы аэропорта ведомство ожидает только к середине августа
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ситуация с обработкой багажа в московском аэропорту Шереметьево будет улучшаться, «кардинального улучшения» в Минтрансе ожидают к середине августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса, поступившем в РБК после совещания с участием министра транспорта Евгением Дитрихом.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — цитирует пресс-служба министра транспорта Евгения Дитриха. 

По его словам, утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации аэропорт должен представить к 10 июля.

Общество
В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. Тогда пассажиры сообщали о задержках с выдачей багажа на несколько часов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку, а гендиректор Шереметьево Михаил Василенко пояснял, что к проблемам привели изменения в технологии процесса обработки багажа и быстрое развитие аэропорта.

В конце июня в Шереметьево произошел еще один багажный коллапс. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта 30 июня, там скопилось около 1,5 тыс. «единиц багажа», который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами, полчаса не работала багажная лента. Источники РБК в авиакомпаниях, летающих из Шереметьево, сообщали, что проблема еще серьезнее: за 29 и 30 июня, по их данным, в аэропорту скопилось около 9 тыс. мест багажа.

Повторная прокурорская проверка привела к увольнениям топ-менеджеров компании, к которой в последнее время перешли функции по обработке багажа — ООО «Шереметьево Хендлинг». Работу потерял ее руководитель Андрей Никулин и три других топ-менеджера «Шереметьево Хэндлинг».

Общество
Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево

Крупнейший клиент Шереметьево — авиакомпания «Аэрофлот» — ранее сам обрабатывал багаж. Однако в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу был открыт новый терминал B, где багаж стала обслуживать компания «Шереметьево Хэндлинг». Постепенно ей стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах, полностью процесс был завершен как раз в мае 2019 года. С открытием нового терминала аэропорт нарастил пассажиропоток на международных перевозках на 11,6% (до 24,7 млн пассажиров в год), на внутренних — на 17,7% (до 21,1 млн человек в год).

По итогам совещания 6 июля Дитрих указал на недостаточную проработку процесса передачи обязанностей по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг» и на плохую организацию работы с персоналом.

По его словам, для того, чтобы стабилизировать ситуацию, предпринят комплекс мер: из терминала D в другие терминалы перенаправлены 12 рейсов, прилетающих в пиковое время (с 18 до 20 часов), усилены подразделения по обработке трансферного багажа, внедрены технические меры, ведется набор дополнительных сотрудников.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева
Теги: Минтранс, Шереметьево, багаж, Евгений Дитрих
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