Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Причиной задержек выдачи багажа стали изменения в технологии процесса, а также недочеты в расчетах, пояснил Михаил Василенко. В настоящий момент аэропорт работает «практически в штатном режиме»

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Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить», — пояснил он. Как указал Василенко, это связано с тем, что объем багажа изменился, однако в настоящий момент аэропорт работает «практически в штатном режиме». Он также опроверг сообщения о массовых увольнениях грузчиков.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что задержки с выдачей произошли из-за того, что у компании «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа по аэропорту, не хватает грузчиков. Источники газеты указывали, что для бесперебойной доставки багажа аэропорту нужно еще около 250 сотрудников дополнительно. Грузчиков для аэропорта в основном набирают в находящихся неподалеку населенных пунктах (Лобне, Долгопрудном, Химках), но компенсировать нехватку персонала за счет них не удастся, пояснили собеседники издания.

31 мая корреспондент РБК сообщал, что в среднем задержка для половины прибывающих рейсов составляла 1,5—2 часа. Такая ситуация сложилась из-за «рекорда и пика перевозок», указывали в пресс-службе аэропорта. По данным источника РБК в одной из работающих в аэропорту авиакомпаний, причиной стала нехватка грузчиков и необходимой техники. В аэропорту пообещали, что ситуация с выдачей должна стабилизироваться к концу июня.